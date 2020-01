Nick Cannon félicite Kobe Bryant pour avoir toujours été un “mec solide”

Nick Cannon revient sur ses débuts avec Kobe.



Nick Cannon a récemment revendiqué contre lui qu’il avait fermé ses portes tout en tenant les médias responsables. Alors que nous pouvons nous attendre à ce qu’il commente la question avec Vlad TV depuis qu’il a récemment rendu visite aux studios, le premier clip à arriver voit Nick discuter de la légende déchue qu’est Kobe Bryant qui est malheureusement décédé dans un accident d’hélicoptère le week-end dernier aux côtés de son 13 – une fille de sept ans et sept autres victimes.

Matt Winkelmeyer / .

Dans la vidéo ci-dessous, Nick parle de ses débuts avec Kobe lorsqu’il a fait de la comédie. “Super sérieux, et quand je dis sérieux, je veux dire conduit, concentré, déterminé, avec un esprit vigoureux”, a-t-il déclaré à propos de Kobe. “Tu sais, il plaisantait et riait et tout ça. Il n’est pas allé être faux, tu vois ce que je veux dire. […] Les gens pour lesquels il avait de l’amour avaient un véritable amour. “Nick se souvient qu’il n’avait que 16 ans pour se lever sur Sunset et que Kobe était présent et lui a donné des tampons après.” J’étais bon, c’était tout ce dont j’avais besoin, ” il ajouta.

Nick a expliqué comment il rendait visite à Suge Knight en prison à la mort de Kobe et n’avait aucun appareil sur lui pour être au courant de la mise à jour. Quand il est parti, son équipe l’a mis à jour et il a été ramené. Regardez en entier ci-dessous.

.