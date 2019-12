Nick Cannon passe Noël à Aspen avec Mariah Carey et leurs deux enfants

Nick Cannon profite des vacances avec sa famille.



Cette année, Nick Cannon a profité des vacances à Aspen, dans le Colorado, pour rejoindre son ex-femme Mariah Carey et son fils et sa fille jumelle de huit ans pour Noël. Le petit ami de Carey, Bryan Tanaka, était également présent.

Cannon mettait en ligne quelques extraits de lui et de ses enfants en train de profiter des vacances, sous-titrant une photo du trio, "Excellent moyen de passer la veille de Noël !!"

Le rassemblement familial est arrivé peu de temps après que Cannon ait consacré du temps et de l'argent à donner des cadeaux, des chaussures et des vêtements gratuits aux enfants dans le besoin avec le Boys & Girls Club.

"Des chaussures gratuites! Des coupes de cheveux gratuites! De la nourriture gratuite! Des cadeaux! Des jouets! Des jeux! Des manèges! Nous avons tout fait! Joyeuses Fêtes et amour inconditionnel! St. Nick frappe à nouveau !!", a-t-il déclaré dans un post Instagram.

Cela marque une fin festive de la saison où Carey s'est retrouvée une fois de plus en tête des charts avec son retour annuel via son album Merry Christmas et "All I Want For Christmas" tandis que Nick Cannon a apprécié les fruits d'un autoproclamé gagner dans la résurgence très soudaine et étrange de son boeuf avec Eminem. Le dernier développement était le récent morceau de diss de "The Invitation Canceled" de Nick Cannon dans lequel il a échantillonné une piste de 1993 qu'Eminem aurait enregistrée en 1993 où le maître de cérémonie de Detroit serait entendu dénigrer les femmes noires.

