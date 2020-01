Nick Cannon s’attaque à Eminem et à ses fans dans ‘Used to Look Up to You’

Nick Cannon n’est pas tout à fait fini.

La personnalité du rappeur-radio a plus à se défaire de sa poitrine dans le sillage de son boeuf avec Eminem. Sur sa mixtape de 7 pistes The Miseducation of the Negro You Love to Hate, qui a été publiée lundi, Nick dédie “Used to Look Up to You” à Slim Shady et ses fans.

“Ni ** comme ici tweetant comme s’ils étaient un sauvage / Dick chevauchant Marshall Mathers”, rappe-t-il sur la piste Auto-Tuned. “J’ai dû mettre mon turban comme je suis Aladdin / Ni ** car ici, cappin ‘, les vies noires comptent.”

Il s’adresse ensuite à son rival de la ville D. “Garçon, on ne te voit jamais, garçon tu aimes une ombre”, ajoute Nick. “Got ’em curlin’ up, armadillo / Pillow talkin ‘, lay you on a pillow / Ni ** a, come get a job of me.”

Nick semble également faire référence à Obie Trice, qui a sorti sa propre paire de pistes diss, “Spanky Hayes” et “Spanky Hayes 2”, pour défendre Em. “Je me suis occupé de problème après problème / Comment vous son artiste et vous starvin”? / Je sais que tu as tiré devant une cible / Je pensais que c’était facile, mais tu t’es rendu compte Marshall. »

L’année dernière, Cannon a sorti trois pistes de diss destinées à Marshall Mathers – le Suge Knight assisté «The Invitation», «Pray for Him» et «Canceled: Invitation», sur lesquels il appelle Em le «KKK de cette génération».

Avant cela, Eminem a ravivé la querelle vieille de dix ans lorsqu’il a disséqué Cannon et son ex-femme Mariah Carey sur le morceau Family Ties de Fat Joe “Lord Above”. Le rappeur de Detroit a répondu à l’hôte de “Wild ‘N Out” sur Twitter, mais n’a jamais publié de dossier de réponse.

50 Cent a dit qu’il avait conseillé à Em de ne pas engager Nick. “Je lui ai dit de ne rien lui dire”, a déclaré 50 lors de la journée de tournée de presse de la Television Critics Association. “Vous ne pouvez pas discuter avec un fou.”