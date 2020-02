Nick Jonas dit que la rupture des frères Jonas devait se produire

Lorsque les Jonas Brothers se sont séparés en 2013, leurs légions de fans étaient naturellement dévastées, mais ils sont revenus mieux que jamais en 2019 et ont explosé plus gros qu’auparavant. Selon Nick Jonas, cette rupture devait se produire ou ils n’auraient jamais connu ce niveau de succès.

Jonas Brothers Kevin Jonas, Nick Jonas et Joe Jonas | David Crotty / Patrick McMullan via .

Les Jonas Brothers ont révélé la raison de leur rupture

Lorsque les frères ont annoncé leur rupture, il n’était pas clair au départ pourquoi au-delà des «différences créatives». Quand ils se sont remis ensemble et ont commencé à faire des interviews, il était clair pourquoi ils ont dû se séparer.

Lors d’une interview en mai 2019 avec CBS dimanche matin, ils ont partagé l’étendue de ce qui s’est passé avec eux avec Nick disant que c’était une «conversation difficile» à avoir.

“Pour appeler cela des différences créatives est presque trop simple, et je pense que beaucoup de gens ont perdu l’appétit pour ce que nous mettions dans le monde”, a expliqué Nick à l’époque. “Donc, vous savez, nous proposions des émissions qui ne se vendaient pas. Nous faisions de la musique dont je ne pense pas que nous soyons tous super fiers, et ce n’était pas connecté. “

Il a ajouté: «J’ai eu une conversation très difficile avec eux où j’ai

le leur a présenté. J’ai dit: «Vous savez, j’ai l’impression que les Jonas Brothers devraient

être plus, et nous devrions faire des voyages individuels. “Et ça ne s’est pas passé ainsi

bien.”

À l’époque, Joe Jonas a expliqué que cela n’était peut-être pas évident pour lui au départ, mais c’était une pause nécessaire.

“Je pense que nous – nous étions certainement censés passer par tout ce que nous avons traversé pour arriver à ce point, certainement”, a expliqué Joe. “Je pense que c’était, c’était en quelque sorte, je suppose que vous pourriez dire le destin, quoi que ce soit, mais oui, nous avons une refonte, et je pense que cette fois-ci, nous allons le faire correctement.”

La réunion des Jonas Brothers était un «scénario de rêve»

Au cours d’une interview le 25 février avec l’émission Today, Nick a revu la rupture et les retrouvailles de 2019 quand on lui a demandé s’il pensait que leur succès actuel aurait pu se produire s’ils étaient restés ensemble.

“Non, je ne pense pas que c’était possible et c’était la chose

nous en sommes tous conscients », a noté Nick. “Quand le groupe s’est séparé, je pense que c’était

important pour nous d’aller sur ces voyages et genre de comprendre qui nous étions

gens.”

Il a poursuivi: «Inévitablement, cela nous a ramenés les uns aux autres, ce qui

est un scénario de rêve pour la famille. Mais ce genre de dépassement de tous nos

attentes.”

“Qui peut partager ces souvenirs avec leur famille comme ça et parcourir le monde?”, A-t-il expliqué. «Je pense que nous nous rendons tous compte de notre chance. Et le fait que les choses n’étaient pas si bonnes et nous avons trouvé un moyen de les rendre encore meilleures pour partager ce voyage incroyable. “

Nick est un gars occupé

Nick a débuté son dernier concert cette semaine – en tant qu’entraîneur sur The Voice – et il a partagé que c’était un moment fort de sa carrière. “C’était incroyable”, a déclaré Jonas. «En fait, j’ai pu regarder avec mes nièces, mon frère et sa femme, ma femme aussi. Quelle belle nuit. “

“C’est juste un spectacle si amusant, comme vous le savez bien”, a partagé Jonas, ajoutant: “Faire partie de ce panel de coaching est une sorte de rêve devenu réalité.”