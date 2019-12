Nick Jonas, surprend Priyanka Chopra avec un cadeau spectaculaire | Instagram

Le chanteur Nick Jonas à travers son compte officiel de Instagram Il se vantait du cadeau que l'actrice et mannequin Priyanka Chopra a fait à sa belle épouse.

Malgré la différence d'âge le mariage Cela prend assez bien ce que nous avons vu pendant leur parade nuptiale, leur mariage et le moment où ils se sont mariés, ce qui est relativement peu.

Les deux ressemblent à des âmes sœurs, car malgré leur peu de temps de mariage et que Priyanka en plus de Nick, il semble qu'ils se connaissent depuis des années.

Peut-être que c'était comme ça dans sa vie passée et Jonas et Chopra ils se sont à nouveau rencontrés encore une fois, car ensemble ils reflètent leur amour pour les autres afin qu'il puisse être constamment apprécié.

Le mariage entre Priyanka Chopra et Nick Jonas Il est l'un des plus beaux du milieu du show car fiers de son amour ils le proclament partout même sur leurs réseaux sociaux ce qui en fait un couple assez transparent.

Tout ça complicité Il vient même avec leurs propres cadeaux car le couple est surpris quand des cadeaux sont faits et bien qu'ils aient la possibilité d'offrir des cadeaux exorbitants ils ne gaspillent pas le l'argent et en profiter pour se donner quelque chose qui les fascine, que ce soit assez cher ou non.

"Le Père Noël a conduit dans ma Batmobile! Aaaah! Mon mari me connaît très bien! Merci bébé. Je t'aime! # Noël", a expliqué Priyanka sur son Instagram.

Nick a donné à sa femme une motoneige, alors excité Chopra a partagé plusieurs photos de son enthousiasme et même Père Noël Il est arrivé en train de manipuler son cadeau.

L'interprète de "Jelous" C'est lui qui a partagé pour la première fois les images de sa belle femme à bord de son précieux cadeau dans sa description qu'il a écrite "Rien de mieux que de la regarder sourire", qui, en plus d'avoir déplacé sa femme, a également ému ses partisans avec une publication et un message si tendres.

