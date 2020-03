Nick Offerman explique comment Ron Swanson s’attaquerait au coronavirus

En période de stress et de peur accrus, il peut être amusant de réfléchir à la manière dont certains de vos personnages TV préférés géreraient la situation. Avec toute la panique autour du Coronavirus, Internet ne peut s’empêcher de se demander comment des personnalités comme Ron Swanson de Parks and Recreation géreraient l’événement. Même Nick Offerman, l’acteur qui a incarné le chef dévoué du département des parcs de Pawnee, est intervenu.

Nick Offerman pense que Ron Swanson serait prêt pour le coronavirus

La conversation a commencé par un article décrivant comment les personnages de The Office géreraient le Coronavirus. Astuce – Michael ignore le mémo «travail à domicile» car il pense que tout le monde devrait être ensemble dans un moment comme celui-ci.

Le sujet s’est répandu sur Reddit, et au moment où Offerman est apparu sur Late Night avec Seth Meyers, la discussion était passée à d’autres émissions. Parks and Recreation provient des mêmes créateurs que The Office, et bien que ce ne soit pas un spin-off, ils sont très similaires car les deux spectacles sont tournés dans un style fictif.

Il est donc tout à fait naturel que la conversation se transfère facilement à Parcs et loisirs. Meyers a profité de la situation et a posé la question à Offerman: “Comment pensez-vous que Ron Swanson gérerait la panique du Coronavirus?”

“Je ne pense pas qu’il le remarquerait nécessairement”, a répondu Offerman, et il a peut-être raison. Swanson a notoirement évité la technologie, il ne voit donc pas tout de suite les nouvelles.

Mais son collègue, Leslie Knope serait probablement dans la panique. Elle ferait en sorte que Swanson soit pris en charge.

“Mais s’il le faisait”, a poursuivi Offerman, “Leslie lui enverrait probablement une missive ou une sorte de message et il emmènerait sa famille dans l’une de ses cabanes dans les bois où il se dirigeait de toute façon et ils en profiteraient la pêche et certains articles de son jardin jusqu’à ce que les choses éclatent. »

Offerman a terminé avec une dernière réflexion sur le personnage. “Lorsque la merde tombe, Ron est tout préparé”, a-t-il déclaré.

Nick Offerman a l’habitude de répondre aux questions sur Ron Swanson

Nick Offerman | Roy Rochlin / FilmMagic

Après avoir joué à Swanson pendant sept saisons, Offerman a l’habitude de répondre aux questions sur le personnage. Les gens sont fascinés par le caractère inhabituel de Swanson, et Offerman le connaît mieux.

Lorsqu’on lui a demandé si CNET posait beaucoup de questions sur Swanson, Offerman a répondu: “Ils le font, mais ils le font de moins en moins.”

Être constamment interrogé sur un personnage peut devenir ennuyeux, mais Offerman ne semble pas s’en soucier. Cependant, il ne croit pas complètement qu’il soit le meilleur à demander.

“J’apprécie généralement qu’on me demande de répondre en son nom parce que c’est approprié”, a-t-il déclaré. «Les gens me demandent souvent de faire quelque chose en tant que Ron Swanson, et je ne le fais pas parce qu’il n’est pas entièrement à moi. Non seulement je pense que ce serait présomptueux de ma part, mais je ne l’écris pas moi-même. En fait, je compte sur des gens beaucoup plus intelligents que moi pour écrire à Ron. Ce serait aussi, je crois, illégal parce qu’il n’est pas ma propriété. »

Offerman a raison. Alors qu’il a donné vie au personnage, ce sont les scénaristes qui l’ont créé et ils le connaissent probablement le mieux.

Nick Offerman a un nouveau rôle sur ‘Devs’

Bien qu’il soit probablement toujours associé à Swanson, Offerman est passé à d’autres rôles. Actuellement, il joue le personnage de Forest dans la mini-série de science-fiction appelée Devs. Forest est le PDG d’une entreprise technologique de la Silicon Valley, et à l’opposé de Swanson.

Là où Swanson a survécu presque uniquement au steak et au scotch, Forest mange des micro-verts et porte une barbe pleine. Le nouveau personnage embrasse la technologie, où Swanson préférait les choses à l’ancienne mode parce que «vous ne pouvez pas pirater une machine à écrire».

Cependant, Offerman pense qu’il existe des similitudes entre les deux personnages. “Ils ont tous les deux un peu moins de six pieds de haut, ils sont tous les deux très affectueux envers leurs familles, et aucun d’eux ne souffre de fous avec joie”, a-t-il déclaré à Bustle.

Maintenant, la seule question est, comment Forest gérerait-il le Coronavirus?