Ce n’est pas la première fois que Nick dans «Opération Triunfo 2020» court le risque de quitter l’Académie, puisqu’il a été nominé pour la première semaine avec Ariane. Dans ce premier duel, le catalan a obtenu le soutien du public pour rester dans le talent musical, mais peut-être ce soir il doit mettre un terme à son passage dans le programme, puisque, Selon les utilisateurs de Formulatv, Maialen serait le candidat sauvé avec un soutien de 54% des voix.

Nick sera le troisième expulsé de ‘OT 2020’, selon les utilisateurs de FormulaTV

Le résultat du vote est très homogène et l’intrigue devrait persister jusqu’au dernier moment. Une situation différente de la semaine dernière, dans laquelle le public semblait être plus clair qui voulait quitter l’Académie: Eli, qui est sorti avec 92% des voix après avoir reçu auparavant de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux pour ses commentaires malheureux.

Après le départ d’Ariadna et d’Eli, Nick rejoindrait la liste des candidats qui ont vu leur rêve de gagner le talent diffusé dans La 1 terminé. Dans Gala 4, Nick jouera le “Thriller” de Michael Jackson pour défendre son mandat dans le concours; tandis que Maialen a opté pour “Dynamite”, de La Bien Querida. La grande surprise de la répartition des sujets était que la chanson du groupe, “Tell it to life”, est composée par Rafa Romera, l’un des concurrents de «OT 2020».

Nuit Eurovisive

Comme d’habitude dans les galas de l’Opération Triomphe, deux artistes iront interpréter certaines de leurs chansons et seront interviewés par Roberto Leal. Gala 4 mettra en vedette Les performances de Miki Núñez, représentant de l’Espagne à l’Eurovision en 2019 avec “La Venda”, et de Blas Cantó, notre représentant en 2020 avec “Universo”. Le Murcie chantera pour la première fois en direct et sur un plateau le thème avec lequel il se battra pour la victoire à Rotterdam, Univers.

.