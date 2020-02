Nick Viall pense que Demi Burnett devrait être la célibataire avec des candidats masculins et féminins

L’ancien baccalauréat Nick Viall et l’ancien candidat au baccalauréat et au baccalauréat au paradis Demi Burnett sont de bons amis. Et comme le sait Bachelor Nation, Burnett est actuellement célibataire après avoir mis fin à ses fiançailles avec Kristian Haggerty quelques mois après la fin de Paradise. Viall pense que son ami ferait une grande bachelorette.

Nick Viall pense que Demi Burnett serait une célibataire «drôle et intéressante»

“Demi est un bon ami. Donc, vous savez, je suis partiale “, a-t-il déclaré à Us Weekly en parlant de sa collaboration pour la Saint Valentin avec Dunkin’ Donuts et Grubhub le 6 février. “Je pense qu’elle est drôle et intéressante et aussi ouverte à l’amour que n’importe qui d’autre. [I] pense personnellement qu’elle serait amusante à regarder. “

Il a poursuivi: «Je suis un grand fan de Demi et s’ils devaient la lancer, cela pourrait certainement être un élément intéressant sachant qu’elle est attirée par les hommes et les femmes. Ce serait un élément intéressant à intégrer éventuellement. Je serais fan de cela, mais je suppose que nous devrons attendre et voir. “

Demi Burnett et Nick Viall | Michael Tran / .

L’hôte de podcast pense-t-il que la franchise est prête pour quelque chose comme ça? Il dit qu’il n’a «aucune idée», mais que «le spectacle est toujours ouvert à de nouvelles choses».

“Ils ont présenté la relation de Demi avec Kristian et donc je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas”, a-t-il déclaré. «Je suppose qu’une partie de cela pourrait être liée au casting. Il s’agit de trouver les bonnes correspondances. Je ne sais pas comment cela se passerait, mais je ne pense pas qu’ils seraient contre, mais ce n’est pas vraiment à moi de le dire. “

Nick Viall ne sait pas s’il existe une bonne option pour «The Bachelorette» chez les candidats de Peter Weber

Viall a également parlé un peu de la publication sur la saison de licence actuelle de Peter Weber. En règle générale, à ce stade, les fans ont commencé à discuter de qui ils aimeraient voir en tant que bachelorette de la distribution. Mais de nombreux fans pensent que ce groupe n’est pas particulièrement sympathique.

«Cette saison, nous ne sommes qu’à mi-parcours, donc cela pourrait changer. Nous ne savons pas si Peter va se retrouver avec quelqu’un. Nous ne savons pas qui cela pourrait être », a-t-il déclaré. «Il reste encore une bonne partie de la saison, donc je sais que beaucoup de gens en ce moment semblent être frustrés par le groupe collectif de femmes en ce moment. Personne n’est vraiment, en quelque sorte, en train de briller ou, vous savez, de potentiels prospects. Mais cela pourrait également changer. »

Si Bachelor Nation ne veut pas voir un des candidats de Weber devenir bachelorette, Burnett pourrait être une bonne option. Et, bien sûr, il y a toujours Hannah Brown.

