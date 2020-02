Nick Young accusé d’avoir volé Kobe Bryant T-Shirt Design

Nick Young émet sa réponse après avoir été accusé d’avoir arraché un design de t-shirt hommage à Kobe Bryant.



Le champion de la NBA, Nick Young, a été accusé d’avoir volé un design de t-shirt hommage à Kobe Bryant et de l’avoir vendu sous sa propre marque, Most Hated.

Le créateur original de la chemise, Daviid Minor, affirme qu’il a envoyé un cadeau à Young parce qu’il savait à quel point l’ancien Laker aimait Kobe Bryant. Cependant, Minor affirme que Young l’a ensuite bloqué sur les réseaux sociaux et a commencé à vendre sa propre version de la chemise, comme indiqué dans les captures d’écran intégrées ci-dessous.

Après avoir été appelée pour avoir arraché le design de l’hommage à Kobe, la marque Young Most Hated a accusé le designer d’essayer de profiter de la mort de Kobe, malgré le fait que le mec a déclaré que les bénéfices seraient reversés à la Fondation Mamba & Mambacita. Les messages partagés sur l’histoire IG “la plus détestée” sont les suivants:

“Quiconque gagne et soutient des gens qui essaient de gagner de l’argent avec des gens qui ne sont plus ici, car ils n’ont aucun lien avec lui et ne gagnent de l’argent que pour être un con [100%], il n’y a pas de place pour cela dans ce monde. “

“Je ne suis pas ici pour que les gens essaient de gagner de l’argent avec Kobe et si vous soutenez que c’est des conneries. Si vous n’avez pas d’antécédents avec lui et faites simplement des choses pour gagner de l’argent avec lui, c’est une aspiration.”

Swaggy P a également ajouté la note suivante à partir de son compte Twitter personnel: “Nous vivons dans un monde où le ppl peut dire ce qu’il veut et cela n’a aucune conséquence … donc au lieu d’essayer de prouver le contraire, je me suis dit ce que ferait 50 cents dans cette situation lol. Sue … “

