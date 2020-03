Nickelodeon lance l’initiative prosociale mondiale #KidsTogether

Nickelodeon a annoncé aujourd’hui le lancement de #KidsTogether, une initiative prosociale multiplateforme mondiale utilisant ses personnages et ses talents les plus populaires pour dialoguer avec les enfants et les familles sur des conseils pour rester en bonne santé et également des idées d’activités à faire ensemble à la maison. Avec Bob l’éponge Carré, Blue’s Clues & You!, Henry Danger, Guppys à bulles, et Les Casagrandes, #KidsTogether est destiné à servir de ressource supplémentaire aux parents tout en fournissant des informations adaptées aux enfants et dirigées par les enfants à travers des vidéos courtes, des interstitiels, des activités téléchargeables et du contenu social, avec des éléments agrégés pour un accès facile sur une destination centrale en ligne, NickHelps.com.

De plus, le service d’apprentissage interactif direct pour les enfants d’âge préscolaire de Noggin – Nickelodeon – sera offert gratuitement pendant trois mois à partir de la semaine prochaine à des millions d’enfants dans le besoin grâce à l’aide d’organisations partenaires nationales, notamment la National Head Start Association et First Book. . La période d’essai gratuite de Noggin sera également étendue à 60 jours pour tous les nouveaux abonnés, à compter de la fin du mois. Le contenu éducatif sans publicité sur Noggin comprend actuellement plus de 1 000 épisodes emblématiques et complets, des vidéos courtes et des centaines de jeux d’apprentissage interactifs et d’ebooks présentant les personnages préférés des enfants d’âge préscolaire et plus encore.

# Le contenu de KidsTogether, disponible sur les écrans de Nick à partir d’aujourd’hui et progressant pendant le reste de la semaine et au-delà, propose:

-Des contenus numériques et linéaires abrégés originaux tels que SpongeBob pratiquant la distanciation sociale, les Bubble Guppies démontrant les bonnes techniques de lavage des mains, et Chickaletta et la PAW Patrol présentant des mouvements de danse impressionnants pour promouvoir l’activité physique et le bien-être.

-Interstitiels de marque Nick réalisés en partenariat avec GoNoodle qui encouragent les enfants à se lever et à bouger, avec l’aide des rythmes de Young Dylan ou en rejoignant la soirée dansante de Lincoln Loud.

-Imprimable Blue’s Clues & You! fiches d’activités et Guppys à bulles des pages à colorier, ainsi que des activités et des jeux hors écran pour aider les familles à jouer et à apprendre ensemble à la maison.

-Noggin shorts sur la chaîne Nick Jr. qui offre des moments d’apprentissage aux enfants d’âge préscolaire dans les domaines du bien-être, du développement social et émotionnel, des sciences, des mathématiques et de l’alphabétisation.

-NickHelps.com, une destination centrale en ligne qui regroupera le contenu de Nick et fournira des liens vers des ressources externes pour les enfants et les familles.

#KidsTogether sera déployé au niveau national aujourd’hui sur le portefeuille de plates-formes de Nickelodeon, puis s’étendra également aux marchés internationaux de Nick.

L’initiative #KidsTogether de Nickelodeon fait partie de ViacomCBS et le Conseil publicitaire a récemment annoncé #AloneTogether, une campagne nationale dirigée par les réseaux sociaux et les talents qui sensibilise le public à l’importance de la distance sociale et favorise l’unité par le divertissement.

