Nickelodeon lance un spécial sur le coronavirus pour enfants

Kristen Bell présentera un spécial pour enfants de Nickelodeon sur la pandémie de coronavirus pour répondre aux préoccupations des enfants et aider les familles à surmonter la crise, a déclaré la chaîne vendredi.

Bell et ses invités pratiquent la distanciation sociale et utiliseront la vidéo pour se connecter pendant l’émission d’une heure qui sera diffusée lundi à 19 h. (Heure de l’Est). Le Dr Nadine Burke Harris, directrice de la santé publique en Californie, et le Dr Vivek H. Murthy, ancien directeur de la santé publique aux États-Unis, offriront des conseils de santé aux enfants et aux parents américains qui peuvent partager leur expérience dans le traitement des le changement de routine dû à la pandémie.

“J’ai l’impression qu’en ce moment, les questions et les craintes des enfants peuvent être ignorées”, a déclaré la star de “Frozen”, expliquant pourquoi elle a participé à l’initiative. “Je voulais que les enfants se sentent en confiance en posant des questions et en créant un espace où ils soient entendus.”

Les enfants en ont besoin et le méritent, a déclaré Bell dans un courriel envoyé à l’Associated Press après “#KidsTogether: The Nickelodeon Town Hall” jeudi.

«J’aimerais que les gens voient que les peurs des enfants sont tout aussi importantes que celles des adultes. Et j’espère que cela peut inciter les enfants à poser des questions délicates et à trouver des idées sur la façon d’aider sérieusement », a déclaré Bell. “Certains de ces enfants font des choses incroyables en aidant les gens de leur communauté!”

Josh Gad, Kel Mitchell, Kenan Thompson, Charli D’Amelio et Russell et Ciara Wilson participeront au programme. D’autres célébrités contribueront à des vidéos personnelles, notamment la personnalité de YouTube Emma Chamberlin, qui donnera des conseils pour s’amuser avec des animaux domestiques à la maison. Des musiciens comme JoJo Siwa et DJ Khaled ont également participé, a déclaré Nickelodeon.

«Partout, les familles se concentrent sur la santé et pratiquement tous les enfants ne vont pas à l’école, nous avons immédiatement compris que c’était le moment d’agir rapidement et d’être là pour le public d’une manière que nous espérons pouvoir aider à faire face. Mieux avec ce qui se passe », a déclaré Brian Robbins, directeur du contenu pour enfants et famille à ViacomCBS.

Chez la plupart des gens, le nouveau coronavirus provoque des symptômes légers ou modérés qui disparaissent en deux à trois semaines. Chez certaines personnes, en particulier les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents, cela peut entraîner des maladies plus graves, telles que la pneumonie et même la mort.

La spéciale, qui comprendra également TeenNick et Nicktoons, fait partie de l’initiative #KidsTogether qui a débuté ce mois-ci dans laquelle les visages familiers de Nick aident les gens à rester en bonne santé et actifs. SpongeBob, par exemple, enseigne aux gens comment se laver correctement les mains et maintenir la distance sociale dans les vidéos publiées sur le câble et les plateformes numériques de Nickelodeon.

