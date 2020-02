Nicki Minaj, 50 Cent, Quavo et YG rendent hommage à Pop Smoke

Pop Smoke est décédée à l’âge de 20 ans dans un vol avec effraction à domicile.

À la suite de son assassinat à Los Angeles mercredi matin, la communauté du hip-hop s’est tournée vers les médias sociaux pour pleurer la perte dévastatrice de l’un des nouveaux venus les plus prometteurs du hip-hop.

Nicki Minaj, qui a collaboré avec le Brooklyn MC sur le remix de “Welcome to the Party”, a rendu hommage à son amie avec une référence cryptique à ses assassins dans sa légende. «La Bible nous dit que la jalousie est aussi cruelle que la tombe. Incroyable. Rest In Peace, Pop », a-t-elle écrit.

50 Cent a également rendu hommage au jeune MC, que le New York Times a qualifié de «Brooklyn Rap’s Homecoming King». «R.I.P à mon homme Pop Smoke, aucune sympathie pour les gagnants. «Que Dieu le bénisse», a déclaré 50.

Ludacris a réfléchi sur une étoile montante partie trop tôt et a appelé à la fin de la violence. “Man Come On, je ne connais même pas le mec mais il commençait à peine dans ce Rap Game”, a-t-il déclaré. «J’étais vraiment intéressé à voir sa croissance. Trop de jeunes vies avec autant de potentiel qui leur sont enlevées. Cette merde doit arrêter 🛑 🙏🏽 R.I.P. Pop Smoke. “

Quavo, qui a récemment collaboré avec Pop sur son morceau Meet the Woo 2 “Shake the Room”, a également partagé une récente conversation par SMS qu’ils ont eue. “Got to Kno This Kid!” a déclaré le rappeur Migos. «Très talentueux, humble, respectueux et reconnaissant, posez toujours des questions. Éponge à la connaissance. Apprentissage rapide. Jeune patron et le Huncho était là pour le partager à chaque fois que vous m’appeliez! DÉCHIRURE.”

Un autre ami de Pop’s, Tyga, a rappelé leur dernière conversation. “Merde, je viens de te parler. Tu ne peux pas le croire. Tu étais en route. Tu étais une vraie star frère. Votre énergie était folle. Nous avions besoin d’énergie et de son! Rest In Peace broski. ”

Pop Smoke a également reçu l’amour de la côte ouest, y compris de YG. “Tu étais en train de commencer!” a déclaré le Compton MC, tandis que Snoop Dogg a ajouté: “Merde, je suis encore blessé à tous les ovules.”

D’autres, dont Nas, The Game, Meek Mill, Gunna et Swae Lee, ont partagé leurs condoléances et leur incrédulité pour sa mort. Voir certains des hommages ci-dessous.

S’endormit pendant 3 heures, se réveilla & Pop Smoke morte. C’est courageux…. 20 ans, bon sang.

Rest Up Pop Smoke, tu étais trop jeune. Que Dieu bénisse et réconforte votre famille. Quelle trajectoire folle tu étais sur l’homme smh 🙏🏾🙏🏾🙏🏾

putain je voulais bloquer quelqu’un n cette merde supprimédddddddd

reposer la fumée pop !! 20 ans, hella sweet FREAKISHLY talentueux. merde malade ici. prières à sa famille pour de vrai

Jésus-Christ… ..Pop Smoke a disparu?! Wtf !!!?

Mec .. Le dernier tweet de Pop Smokes était il y a 2 heures et maintenant tout le monde dit RIP… smh 💔

