Nicki Minaj déçoit ses fans après avoir soutenu un violeur reconnu coupable

Nicki Minaj est critiquée pour ses liens et son soutien non pas à un, pas à deux, mais à trois délinquants sexuels. Elle semble être absolument entourée d’hommes qui sont non seulement accusés d’agression sexuelle, mais jugés et condamnés. La dernière en date est son propre frère aîné: Jelani Maraj. Au lendemain de sa condamnation, même certains de ses fans inconditionnels commencent à remettre en question son jugement, et pour une bonne raison.

Quelle a été la participation de Nicki Minaj au procès de son frère?

Le frère de Minaj a été arrêté en décembre 2015 et a finalement été reconnu coupable d’agression sexuelle contre un enfant de moins de 13 ans et d’avoir mis en danger le bien-être d’un enfant.

Lors de l’arrestation de Maraj, la rumeur court que Minaj a déposé sa caution de 100 000 dollars, ou tout au moins que certaines de ses propriétés ont été utilisées pour la sauvegarder. Les allégations à elles seules devraient faire réfléchir tout le monde.

Mais au début, il semblait que Minaj n’était pas gênée, grâce à son activité Instagram. Une fois en liberté sous caution, il a été accueilli pour une soirée de bowling avec la famille et a été inclus dans une photo de groupe sur son Instagram.

Avant les allégations, les deux semblaient proches. En août de la même année, avant son arrestation, elle avait assisté à son mariage, faisant une publication sur Instagram déclarant en partie: «Ce soir a été l’une de mes nuits préférées de tous les temps. Je fais tout pour voir mes frères sourire. »

Nicki Minaj est mariée à un délinquant sexuel reconnu coupable

Les procès de Maraj se sont récemment terminés et il a été condamné à 25 ans à perpétuité, dans un rare moment de véritable justice pour les victimes d’agression sexuelle. Pour être juste envers Minaj, vous ne pouvez pas choisir votre famille, et il semble qu’elle ait reculé devant sa relation avec son frère quand il est devenu clair qu’il avait en fait commis ces crimes. Il y avait une preuve indéniable d’ADN dans son cas.

Le problème est qu’il y a des délinquants sexuels dans sa vie avec lesquels elle a choisi d’être en contact, dont le moindre n’est pas son nouveau mari, Kenneth Petty.

Petty a un passé extrêmement douteux. En 1995, il a été reconnu coupable de tentative de viol au premier degré et il convient de noter qu’un couteau a été utilisé pendant ce crime. Il a fini par purger quatre ans pour le viol, mais ce n’était pas son dernier séjour en prison. En 2006, il a purgé sept ans supplémentaires pour homicide involontaire au premier degré. Tout cela est du domaine public, et Minaj doit certainement être au courant.

Que fait exactement Minaj, l’épousant et l’appelant «da Clyde à [her] Bonnie »? Elle l’a même défendu dans une réponse à un commentateur Instagram déclarant: «Il avait 15 ans, elle avait 16 ans… dans une relation. Mais allez sur Internet. vous ne pouvez pas gérer ma vie. Vous ne pouvez même pas gérer votre propre vie. Merci boo. ”

Nicki Minaj a enregistré avec Tekashi 6ix9ine

Pour compléter le trio de délinquants sexuels dans sa vie, il y a le rappeur Tekashi 6ix9ine qui a plaidé coupable à «l’utilisation d’un enfant dans une performance sexuelle». Minaj a fait une collaboration avec lui après la condamnation.

Les fans ont exprimé sur Reddit et Twitter leur mépris pour la personne avec qui elle a choisi de s’entourer. Un utilisateur de Twitter a posté: «Nicki Minaj: la première artiste féminine à avoir un ami violeur, un frère violeur et un mari violeur! Félicitations à la reine des rapistes! »

Un autre a écrit: «Le frère de Nicki Minaj a été condamné à la prison pour viol d’enfant. Le mari de Nicki Minaj n’est pas autorisé à proximité des zones scolaires… Quelque chose ne va pas… .. »

Cet utilisateur de Twitter a résumé les trois cas en écrivant: «Je suis littéralement tellement fatiguée de voir des femmes au cul méchant défendre Nicki Minaj après avoir vu la preuve DEADASS de sa sortie avec un condamné violeur qui a violé un 16 ans. défendre son frère pédophile. et y compris tekashi 69 dans sa chanson. je suis tellement déconcerté qu’ils s’en foutent. “

Il semble qu’il y ait encore un long chemin à parcourir en ce qui concerne #MeToo et tenir les responsables des crimes (ainsi que leurs sympathisants) responsables de leurs actes.