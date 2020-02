Nicki Minaj dit que les fans et le label l’ont “intimidée”

Le Barbz a refusé d’attendre plus longtemps le single “Yikes” de Nicki Minaj.



C’est un fait largement connu que Nicki Minaj a l’une des bases de fans les plus fidèles et les plus meurtrières de la musique. Le Barbz déchirera la gorge de toute personne qui vient pour leur reine et listera facilement ses distinctions pour mettre tous les détracteurs à leur place. S’il doit être réconfortant pour Nicki d’avoir ces troupes dans son coin, leur fanatisme intense peut parfois se retourner contre elle. Le rappeur aurait dû savoir que quand elle a prévisualisé une nouvelle chanson plus tôt cette semaine, The Barbz la forcerait à la publier dès que possible.

Sans surprise, les tactiques d’intimidation ont fonctionné et “Yikes” a été partagé avec le monde vendredi. Dans un Q&A sur Twitter avec des fans célébrant la sortie du single, Nicki a admis que le harcèlement par ses stans – et par conséquent Cash Money Records – l’a amenée à précipiter l’achèvement de “Yikes”. Après avoir été interrogé sur l’origine de la chanson, Nicki a expliqué: “Je jouais un extrait pour mes fans fous et ils m’ont fait l’éteindre. Ce sont des brutes. Je n’ai fait qu’un couplet. Le label m’a aussi intimidé. J’ai été victime d’intimidation. “

Bien que Nicki se présente comme une victime dans ce scénario, “Yikes” semble avoir été une victoire majeure pour elle. La chanson slaps et The Barbz sont extatiques.

