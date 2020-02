Nicki Minaj et Kenneth Petty défendus par Soca Star lors d’une rencontre avec le carnaval

Nicki Minaj s’est récemment excusé au nom de Kenneth Petty qui a légèrement poussé le bras du chanteur de soca Iwer George pendant le carnaval.



La célèbre star de la soca trinidadienne Iwer George essayait simplement de faire participer Nicki Minaj à un amusement du Carnaval lorsque le mari du rappeur, Kenneth Petty, a légèrement repoussé le bras de George. Après que la vidéo soit devenue virale, il n’a pas fallu longtemps aux fans pour sauter sur Nicki au sujet du comportement de Kenneth, et le rappeur de la Reine s’est ensuite excusé auprès de ses fans. Elle leur a fait savoir que c’était un environnement inconnu pour son mari et s’est excusée pour son comportement.

“Oh merde. Allyuh comme sh * t eh? Je vais parce que tout yuh vrai fkn puent tu sais? Il ne comprend rien à notre culture. Je m’excuse en son nom”, a répondu Nicki en commentant un critique. “Il est toujours en mode sécurité. Tout amour. J’adore mon pays à mort. J’adore mon ppl à mort. Point.”

George s’est également manifesté pour dire qu’il comprenait parfaitement pourquoi Kenneth voulait s’assurer que sa femme était en sécurité. Dans un long post sur Instagram, George a écrit qu’il avait emprunté une chemise qui donnait l’impression qu’il était un travailleur lors de l’événement. “Le mari de Nicki n’est pas familier avec la culture Trini alors il a fait ce que n’importe quel mari ferait et c’est passer en mode de protection”, a écrit George.

“Nous savons tous qu’à Trini, un homme doit protéger sa femme, je n’ai donc pas insisté sur ses actions”, a-t-il poursuivi. “J’ai juste continué à chanter ma chanson. Nicki est notre reine et c’est son mari que nous aimons et respectons. Allyuh Pat baisse et laisse-les profiter du reste de leur séjour à Trinidad.” Découvrez son post en entier ci-dessous.

