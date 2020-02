Nicki Minaj et Meek Mill déclenchent une querelle suite à des plaintes pour abus

Nicki Minaj et Meek Mill sont en guerre.

Les ex se battent sur les réseaux sociaux après leur confrontation houleuse dans un magasin de vêtements L.A.le mois dernier. Tout a commencé lorsque Meek a aimé un mème Instagram du mari de Minaj, Kenneth Petty, qui se moquait de ses vêtements en le comparant à un mannequin Jimmy Jazz.

Nicki a répondu en publiant une photo de Meek vêtu d’une chemise Gucci bien ajustée et d’un jean court. «Les doigts de déclenchement se tournent vers les mauvais visages construits de #TwitterFingers obsédés par la reine», a-t-elle tweeté.

Mais ce n’était que le début de leur échange explosif. Nicki a accusé Meek d’être obsédé par elle et son mari. «Nigga tweete sur mon homme depuis un an maintenant. En parlant, il est allé sur ma page pour le voir mais il a été bloqué. Mon négro, continue. Je sais que tu es embarrassé. Vous vous êtes fait chier dans ce magasin quand on vous a pressé. »

Il a riposté en évoquant la condamnation pour viol de son frère et en accusant également son jeune frère d’agression sexuelle. «La seule façon de tuer ma carrière est de dire que j’ai battu des femmes… parler de ton frère reconnu coupable de viol et tu as été connu et payé pour son avocat… ton petit frère a aussi touché cette petite fille! Tu sais que je sais… tu veux que j’écrase avec ton petit ami et je ne le ferai pas. »

Il a ajouté: «Vous êtes triste de vouloir planter votre homme parce que vous perdez maintenant et que tout le monde dans l’industrie vous connaît comme une mauvaise personne! Vous saviez que votre frère violait cette petite fille, c’est pourquoi je me suis éloigné de vous! “

À son tour, Nicki a accusé Meek d’avoir abusé d’elle et de sa sœur. «Tu as battu ta propre sœur et tu l’as enregistrée. Crachez sur elle et enregistrez-la. M’a donné un coup de pied devant votre mère et l’a envoyée à l’hôpital. Sucer la bite de drake vous a fait sentir à nouveau dur. Passez.”

Elle affirme également que la mère de la victime du viol de son frère a tenté de lui extorquer 20 millions de dollars et Meek était au courant. “Imaginez que vous parliez d’un viol présumé d’un enfant pour blesser quelqu’un qui n’était pas impliqué juste pour que les gens ne m’aiment pas”, a-t-elle ajouté. «Vous ne pouvez jamais vous débrouiller seul. Vous ne direz pas au ppl que la mère est sur bande magnétique et me demande 20 millions de dollars pour que les frais disparaissent. U était là. Tu sais. À bientôt.”

Meek a nié les allégations d’abus et a appelé Nicki pour être une personne haineuse. «Entouré par un violeur qui parle quoi? arrête de jouer, tu as choisi un bon moment pour dire que je t’ai jamais mis la main dessus … toi plein de haine et toute l’industrie te connais plein de haine … et ton sac s’abaissant alors tu veux me détruire. “

Avant de se déconnecter, Meek a confirmé que sa petite amie Milan Harris était enceinte de son enfant. “Ma fille est avec moi enceinte et me regarder tweeter à propos de mon ex est très clownesque … La sortie d’Ima”, a-t-il déclaré.

Voir leur chronologie Twitter controversée ci-dessous.

Nigga tweete sur mon homme depuis un an maintenant. En parlant, il est allé sur ma page pour le voir mais il a été bloqué. Mon négro, continue. Je sais que tu es embarrassé. Vous vous êtes fait chier dans ce magasin quand vous avez été pressé. 🤡

La seule façon de tuer ma carrière est de dire que j’ai battu des femmes… parler de ton frère reconnu coupable de viol et tu as été connu et payé pour son avocat… ton petit frère a aussi touché cette petite fille! Tu sais que je sais… tu veux que j’écrase avec ton petit ami et je ne le ferai pas

Vous êtes triste de vouloir planter votre homme parce que vous perdez maintenant et que tout le monde dans l’industrie vous connaît comme une mauvaise personne! Tu savais que ton frère violait cette petite fille, c’est pourquoi je me suis éloigné de toi!

Tu as battu ta propre sœur et tu l’as enregistrée. Crachez sur elle et enregistrez-la. M’a donné un coup de pied devant votre mère et l’a envoyée à l’hôpital. Sucer la bite de drake vous a fait sentir à nouveau dur. Passez.

Imaginez parler d’un viol présumé d’un enfant pour blesser quelqu’un qui n’était pas impliqué juste pour que ppl ne puisse pas me détester. Vous ne pouvez jamais rester seul. Vous ne direz pas au ppl que la mère est sur bande magnétique et me demande 20 millions de dollars pour que les frais disparaissent. U était là. Tu sais. À bientôt

