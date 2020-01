Nicki Minaj et Meek Mill se disputent

Nicki Minaj et Meek Mill se sont affrontés pendant le week-end des Grammy et ça ne s’est pas bien passé.

Vendredi, l’ancien couple s’est disputé à Maxfield à West Hollywood. TMZ a obtenu une vidéo du match des cris, qui a eu lieu devant les clients du détaillant haut de gamme.

«Il y a 50 personnes dehors. Nous sommes bons “, dit Nicki, à laquelle quelqu’un d’autre répond,” Il y a 100 personnes à l’extérieur. “

On ne sait pas qui a commencé l’argument, mais les choses ont rapidement dégénéré. Le mari de Nicki, Kenneth Petty, s’est également impliqué. “Elle ne te parle plus. Je ne peux pas me parler en tête-à-tête “, dit une voix qui semble être Petty.

Il appelle Meek une «chatte ni ** a» avant que Meek réponde en l’appelant une «chatte n ** a». Nicki peut également être entendu crier après Meek, l’appeler une chienne et dire apparemment qu’il ne peut pas la surmonter .

Meek aurait dû être retenu et escorté hors du magasin par sa propre équipe de sécurité et le personnel de Maxfield.

Le rappeur Retch se trouvait au magasin en même temps et a pris des photos avec les deux séparément. Au début, Nicki pensait que Retch faisait partie de l’équipe de Meek et a essayé de le confronter, mais quand elle a réalisé qu’il n’était pas connecté, elle a posé avec bonheur pour une photo.

Meek et Nicki ont commencé à se fréquenter en 2015 avant d’annoncer leur rupture en janvier 2017. Nicki s’est adressé à son ex sur “Barbie Dreams”, rappant, “Meek est toujours dans mes DM, je suis ravi de le canarder.”

En octobre, Nicki a épousé Petty, sa petite amie d’enfance, lors d’une cérémonie privée.