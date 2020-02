Nicki Minaj fait un don de 25 000 $ au St.Jude’s Home for Girls à Trinidad

Nicki Minaj redonne.

La rappeuse superstar est retournée dans sa Trinité-et-Tobago natale cette semaine. Jeudi, lors de sa visite au St.Jude’s Home for Girls, la reine a promis un généreux don de 25 000 $ pour aider les jeunes filles de l’école.

“Je veux donc vous remercier pour votre travail avec les filles”, a déclaré Nicki. “Je veux vous remercier de leur avoir donné espoir et inspiration, et ils m’ont même donné espoir et inspiration d’être ici aujourd’hui. Et je veux faire un don de 25 000 $ pour aider les filles. »

Elle prévoit faire encore plus pour aider sa communauté, notamment en construisant un centre récréatif. «Je suis venue chercher des idées et vous m’avez donné beaucoup d’excellentes idées pour créer un bâtiment ici à Trinidad où les jeunes peuvent aller et s’amuser», a-t-elle ajouté.

En parlant avec les élèves, Nicki a rappelé son enfance troublée et leur a donné de l’espoir. «J’ai vécu dans un foyer où sévit la violence domestique. J’ai vécu un carrefour très difficile dans ma vie d’adolescente et parfois d’adolescente quand les choses se produisent, on a l’impression qu’il n’y a pas de place là-haut », a-t-elle déclaré. “Cela semble si difficile quand vous le traversez, mais vous en sortirez.”

Minaj a ajouté: «J’étais l’une de ces filles qui ont connu une grossesse à l’adolescence et j’avais tellement honte de devoir le dire à ma mère. À ce jour, je ne l’ai jamais dit à ma mère. J’avais l’impression de me laisser aller et j’avais l’impression que si quelqu’un devait le découvrir, il aurait honte de moi. »

Mais elle leur a promis que les choses s’amélioraient. «Si vous devez utiliser ma vie comme une leçon, il y a toujours de meilleurs jours à venir. Je veux que vous soyez encouragés. Je veux que vous sachiez que Dieu ne nous a pas promis une vie sans problème », a-t-elle déclaré. “Mais il doit y avoir quelque chose en vous, même en ce moment même, qui décide que vous allez gagner quoi qu’il arrive, peu importe ce qui vous arrive, peu importe ce qui a déjà été dit sur vous, peu importe si vous ne le faites pas avoir vos parents, peu importe si vous n’avez pas de famille. Vous devez savoir et décider aujourd’hui, en ce moment, que vous allez être l’un de ceux qui gagneront dans cette salle. »

En partant, elle était envahie de jeunes fans qui espéraient apercevoir le héros de sa ville natale dans sa voiture.

Ce fut une semaine mouvementée pour le MC «Yikes». Plus tôt dans la semaine, elle s’est déguisée et a défilé dans les rues de Trinidad pour le carnaval.