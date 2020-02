Nicki Minaj montre ses courbes dans une robe rouge moulante

https://www.youtube.com/watch?v=_tG70FWd1Ds | Instagram

La chanteuse et rappeuse trinitense, Nicki Minaj a impressionné tous ses followers après avoir partagé quelques photos sur son compte Instagram portant un serré robe long rouge laissant apprécier leur grandes courbes.

Ces photographies ont été prises en raison de sa participation en tant que jury au premier épisode de la nouvelle saison de RuPaul’s Drag Race.

Dans les images, vous pouvez voir Minaj portant une coupe ajustée robe rouge quelque peu transparent, ce qui met en évidence sa grandes courbes.

Vous pourriez être intéressé: Nicki Minaj présume que son mari Kenneth Petty

Nicki est depuis quelques années considéré comme l’un des rappeurs les plus influents dans le monde de la musique, tout cela grâce à sa grande et longue histoire d’il y a plus de 10 ans.

Tout cela grâce à son chansons ont été de grand impact et ont été placés dans les listes de lecture les plus importantes au monde.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Il y a quelques semaines, il est apparu que Nicki Minaj serait invité en tant que jury lors de la première de la saison douze du programme RuPaul’s Drag Race.

Voilà pourquoi quelques heures après sa première saison, la chanteuse a décidé Partager dans son compte Instagram officiel quelques photos de la Séance photo où il ressemble à un look qu’il a utilisé dans l’enregistrement.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

La publication deux jours seulement après avoir été partagée a plus de 2 millions de réactions et bien sûr ses disciples étaient présents.

La reine “,” Vous avez l’air incroyable, je suis vraiment sans voix “, ont commenté ses fans.

Vous pouvez également lire: Nicki Minaj: son frère a abusé de sa belle-fille et va en prison pendant 25 ans

Nicki Minaj a été vue comme une blonde, une rousse, des cheveux bleus, parfois même son brun foncé et on adore quand même.

A 37 ans, sa position de référence dans le monde du rap est plus qu’assurée et légitimée par plus de 90 récompenses qu’il a, ainsi que occupe la quatrième place dans la liste des rappeurs Quoi plus d’argent Ils empochent.

.