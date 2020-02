Nicki Minaj parle d’un nouvel album, de Meek Mill Feud et de Kobe Bryant

Quelques heures seulement après sa querelle sur Twitter avec Meek Mill, Nicki Minaj s’est entretenue avec son manager Irving Azoff lors de la Keynote Conversation à Pollstar Live! 2020 à Beverly Hills mercredi soir.

Au cours de la conversation franche, la reine a discuté d’un large éventail de sujets, y compris son nouvel album, le mariage, Kobe Bryant, et même son argument chauffé avec Meek.

“J’ai été piraté ce matin”, a plaisanté Nicki, qui regrette l’explosion des réseaux sociaux. «Il n’échoue jamais. Chaque fois que je le fais, cinq minutes plus tard, je me dis: “Pourquoi diable ai-je fait ça?” Mais c’est une bonne leçon pour savoir comment maîtriser votre colère et vos émotions. Chaque fois que je fais ça, je me donne à parler dans ma tête. »

Elle a assuré aux fans qu’elle était bien placée «mentalement et spirituellement», ce qui se reflètera sur son cinquième album à venir. «Je pense que les albums devraient être une surprise sur le plan sonore avec ce à quoi ils peuvent s’attendre, mais ils peuvent s’attendre à se sentir comme« OK, Nicki est au bon endroit », a-t-elle déclaré.

Nicki est devenu ému en parlant de la mort de Bryant et de sa fille Gianna. “Je ne peux pas imaginer ce que ressent sa femme pour perdre votre mari à un si jeune âge mais aussi votre enfant”, a déclaré Nicki en essuyant ses larmes. “Nous vous aimons, Kobe, et à votre femme, votre famille et vos amis, nous prions pour vous les gars.”

Nicki a une fois de plus exprimé son admiration pour JAY-Z. «Avant d’avoir un sou, j’ai toujours dit que j’essayais de regarder ce que faisait JAY-Z et comment il gérait le hip-hop et l’entrepreneuriat. Et je le regarde toujours et je prends mes notes de lui. Donc là où vous voyez JAY, c’est ce que je veux être à la manière de Nicki Minaj. Je veux toujours être un incontournable du rap, mais ouvrir des portes à de nouvelles personnes. »

Lorsqu’on lui a demandé quelles chansons elle en avait marre de jouer, elle a listé «Anaconda» («Je souhaite que je n’ai jamais enregistré ‘Anaconda» »),« Your Love »(« J’aime la vidéo mais je déteste la chanson ») et« Starships » (“Je déteste les” vaisseaux “).

Mme Petty a également crédité son mari de l’avoir toujours maintenue à la terre. «Je pense que la chose qui a le plus changé ma vie… Lorsque vous épousez quelqu’un qui vous soulève et chaque fois que je suis déprimé, je peux avoir une conversation avec mon mari et cela me ramènera là où je dois être mentalement. Il a été une très grande force dans ma vie. Je le connais depuis que j’ai 17 ans et je ressens avec lui un niveau de confort que je n’avais pas ressenti auparavant pour être juste moi-même et partager qui je suis. ”

Ailleurs, elle a révélé qu’elle allait au gymnase («j’ai perdu 13 livres») et qu’elle voulait développer une ligne de vêtements de sport. De plus, elle jaillit sur le juge Judy et Larry David («J’adorerais faire [‘Curb Your Enthusiasm’]”).

Azoff a déclaré qu’ils prévoyaient de sortir sa nouvelle chanson “Yikes” dès cette semaine, mais Nicki a averti que ce n’était pas un single. “Ce n’est pas mon single car le single sera lancé avec un visuel. C’est la chanson de mise en place », a-t-elle déclaré.

Regardez l’interview complète ci-dessous.