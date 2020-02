Nicki Minaj partage une vidéo rare avec sa sœur cadette

Nicki Minaj donne aux fans un aperçu rare de sa famille.

Entre twerk pour le «Gram et assis au premier rang à la Fashion Week, Mme Petty a passé du bon temps avec sa sœur et son père.

Elle a posté une vidéo d’elle câlinée aux côtés de sa sœur cadette, Ming Maraj, et de son père, Robert Maraj. “Mon père et ma petite sœur Ming”, Nicki a légendé le clip avec un emoji au cœur.

Les fans ont été surpris de voir à quel point Nicki et sa sœur se ressemblaient, certains les qualifiant même de «jumeaux». “Elle est si belle ! Elle vous ressemble @nickiminaj », a déclaré la chanteuse Monica, tandis que le président de Young Money, Mack Maine, a ajouté:« Un vrai mini vous! Dope!”

Minaj et son père semblent être en bons termes malgré leur passé. Lors d’une interview en 2012 avec «Nightline», Minaj a parlé de grandir dans un ménage violent. «Mon père était violent. Nous avions peur [my mother’s] la vie parce que chaque fois qu’il aurait une véritable crise, il menacerait de la tuer », a-t-elle déclaré.

Dans un clip de 2018 de son documentaire inédit sur la reine, elle se souvient également d’avoir protégé sa mère lorsqu’elle était enfant. «Je me souviens quand ma mère laissait mon père être violent avec elle. Petite fille, je me tenais devant ma mère et j’allais comme ça », a-t-elle dit en tendant les bras.

Nicki et son mari Kenneth Petty envisagent de fonder leur propre famille. Elle a récemment déclenché des rumeurs de grossesse avec un message énigmatique sur les réseaux sociaux. “Je pense que j’ai ce que je cherchais, juste du bonheur”, a déclaré Nicki lors d’un épisode de Queen Radio l’année dernière. «C’était tellement difficile d’arriver à un endroit heureux. Maintenant que je suis là, je ne veux pas compromettre cela pour personne ou quoi que ce soit. “