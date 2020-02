Nicki Minaj présente une nouvelle chanson «Yikes»

La reine revient.

Quelques jours seulement après la liaison avec Meghan Trainor sur le single de Nice «Meet to Ya», Nicki Minaj présente en avant-première un tout nouveau morceau appelé «Yikes». Sur les réseaux sociaux lundi soir, une Nicki aux cheveux roux a partagé un extrait de son sans vergogne verset assis à côté de son mari Kenneth Petty dans le studio.

“Tout ce que vous putes Rosa Parks / Oh oh, lève-toi le cul”, elle raps n le clip, qui a 1,6 millions de vues. “Yikes, je joue au tag et toi à vie / Toi un clown, tu le fais pour les likes, yikes.”

“Yikes” parce que c’est un sujet à la mode tout en suscitant la controverse pour ses paroles de Rosa Parks, qui coïncidaient avec l’anniversaire de l’icône des droits civiques. Les fans sont allés sur Twitter pour peser sur les barres de Nicki.

Après une interruption de près de trois mois, Nicki est retournée sur les réseaux sociaux la semaine dernière, partageant une série de nouvelles photos dans lesquelles elle se coiffe de cheveux verts et roux en compagnie de son mari.

Elle prépare son cinquième album très attendu et a été en studio avec des artistes comme DaBaby et Gunna. «J’ai récemment collaboré avec DaBaby, alors vous savez qu’il a dû lui rendre cette faveur, et Gunna, j’adore Gunna», a-t-elle déclaré à The Shade Room l’automne dernier. “Donc, s’il y a un album, il y aura bien plus que ça s’il y a un album, mais ce sont deux nouvelles personnes que je n’ai pas encore sur un album avec qui j’aimerais travailler avec eux.”

La reine en a plus en réserve pour 2020. Elle participera à la première de la saison 12 de “RuPaul’s Drag Race” le 28 février et est conférencière à la conversation principale d’Irving Azoff au Pollstar Live! 2020 à Los Angeles mardi.