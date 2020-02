Nicki Minaj présentera Queen Sleeze Alter Ego sur un nouvel album

Nicki Minaj présente un nouvel alter ego sur son prochain album.

Après la sortie de sa nouvelle chanson «Yikes», la reine du rap a tenu une séance de questions-réponses sur Twitter avec les fans samedi matin. Au cours de la discussion, elle a révélé que l’album mettra en vedette son plus récent alter ego, Queen Sleeze.

Quand un fan a demandé si l’album introduirait un nouvel alter ego, Nicki a répondu “Queen Sleeze” avec l’emoji diable.

Mme Petty a donné plus de détails sur la personnalité de la reine Sleeze. “Elle est plus calme mais beaucoup plus mortelle”, a déclaré Nicki. «Mon mari dit toujours qu’il a plus peur quand je parle doucement que quand je crie. Lmao. Il a dit que c’est comme ça qu’il sait quand je suis mort pour de bon. “

Elle est plus calme mais beaucoup plus mortelle. Mon mari dit toujours qu’il a plus peur quand je parle doucement puis quand je crie. Lmao. Il a dit que c’est comme ça qu’il sait quand je suis mort tf sérieux. 🤣 ♥ ️ https://t.co/a6nVAcmTNf

– YIKES (@NICKIMINAJ) 8 février 2020

Minaj est connue pour ses alter ego colorés, dont beaucoup sont apparus sur ses albums, notamment Harajuku Barbie, Roman Zolanski et Nicki Lewinsky.

Ailleurs, elle a révélé qu’elle avait un titre pour son cinquième album, mais ne le révélera pas encore. Elle a seulement offert un indice avec les emoji éternuants.

Plus tôt dans la semaine, elle a parlé du suivi de Queen’s 2018 lors d’une conversation avec son manager Irving Azoff à Pollstar Live! Elle a dit qu’elle était bien placée «mentalement et spirituellement», ce qui se refléterait dans la musique. “Je pense que les albums devraient être une surprise sur le plan sonore avec ce à quoi ils peuvent s’attendre, mais ils peuvent s’attendre à se sentir” OK, Nicki est au bon endroit “, a-t-elle déclaré.

“Yikes” est sorti vendredi et est déjà n ° 1 sur l’iTunes Store, mais ce n’est pas le premier single de l’album. “Ce n’est pas mon single car le single sera lancé avec un visuel. C’est la chanson d’installation », a expliqué Nicki.