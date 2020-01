Nicki Minaj rejoint Meghan Trainor sur ‘Nice to Meet Ya’

Barbie est de retour.

Après avoir pris une pause de près de trois mois sur les réseaux sociaux, Nicki Minaj revient avec de la nouvelle musique. La reine du rap fait équipe avec Meghan Trainor sur le nouveau single de la pop star «Nice to Meet Ya».

Mme Petty démarre la piste avec un couplet de Spitfire. “Je saute parce que je suis la championne en titre / S’il vous plaît, aucune comparaison, car vous savez qu’ils ne peuvent pas / J’ai dû couper l’herbe, il y avait des serpents dans le camp”, raconte-t-elle.

“Nice to Meet Ya” apparaît sur le troisième album studio de Meghan Treat Myself, qui sort également ce soir et propose une collaboration avec The Pussycat Dolls. Une vidéo a été tournée et fera ses débuts vendredi à 7 h HNP.

La reine passe à la vitesse supérieure pour 2020. Elle participera à la première de la saison 12 de “RuPaul’s Drag Race” le 28 février et est conférencière à la conversation principale d’Irving Azoff à Pollstar Live! 2020 à Los Angeles le mois prochain.

