Nicki Minaj répond aux rumeurs de grossesse

Nicki Minaj insiste sur le fait qu’elle est seulement “enceinte de tant d’idées pour cet album” après que les fans soient fous sur une vidéo Instagram montrant son mari Kenneth Petty se frottant le ventre. Des rumeurs de grossesse circulent à propos de Nicki depuis qu’elle et Kenneth sont devenues publiques, et après avoir fait le lien en octobre dernier, elles n’ont fait qu’augmenter. La semaine dernière, lorsque Nicki a indiqué qu’elle et Kenneth avaient «beaucoup de choses à célébrer», certains pensaient qu’elle faisait peut-être référence à un bébé en route. Cette hypothèse n’a été renforcée que lorsque Nicki a posté une vidéo d’elle et de Kenneth dans un avion vers son pays d’origine, Trinidad, dans laquelle elle s’assure d’obtenir une photo de Kenneth se frottant le ventre dans le cadre.

Jamie McCarthy / . pour Marc Jacobs

La section des commentaires de la publication a été inondée de fans demandant une fois pour toutes si elle était enceinte. Cela semblait inévitable, mais Nicki a répondu à diverses personnes interrogées qu’elle n’était pas, en fait, avec un enfant.

Une utilisatrice lui a demandé tout de suite si elle était enceinte ou non, ce à quoi Nicki a répondu: «Pourquoi j’ai l’impression que je suis sur le point de me faire battre? Vous jurez tous ma mère Chili. Je suis enceinte de tant de des idées pour cet album. Ce sera mon meilleur. ” Quand un autre fan a demandé pourquoi Kenneth continue de se frotter le ventre, elle a expliqué: “Babe tu dois lui demander. Il me frotte les pieds et mon ventre. Ima lui dire d’arrêter de me frotter le ventre. Cuz chile …” Bien que ces réponses et d’autres soient probablement la façon dont Nicki a mis fin aux allégations de grossesse, il convient de noter qu’elle n’a pas, techniquement, nié être enceinte. Pourtant, si Mme Minaj-Petty ne souhaite pas encore révéler son état de grossesse, cela dépend entièrement de elle.

