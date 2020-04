Nicki Minaj retrouve l’ancien directeur Fendi et discute d’un nouvel album et d’un nouveau label

Nicki Minaj est absent des réseaux sociaux depuis février, mais les fans ont une nouvelle interview pour les conserver.

Après avoir retrouvé son ancien manager Fendi sur Queen Radio l’année dernière, la reine du rap a rendu la pareille, invitée dans le premier épisode de son «Big Fendi Podcast». Lors de leur première conversation en plus d’une décennie, une Fendi nerveuse certes a confronté Minaj, ou «Nicki Maraj», comme elle était connue autrefois, à propos de leurs retombées et pourquoi ils n’ont jamais parlé pendant des années.

Fendi a dit qu’il sentait qu’il n’avait pas obtenu le crédit qu’il méritait pour avoir découvert Minaj sur la série de DVD “The Come Up” et qu’il se sentait méprisé lorsque Lil Wayne était célébrée pour l’avoir présentée au monde. “Je me sentais comme si j’avais commencé quelque chose”, a déclaré Fendi. “À la fin de la journée, j’avais l’impression que vous ne m’aviez pas accordé mon crédit.”

Minaj a expliqué que son succès s’est produit après qu’ils se soient séparés. “Ce n’était pas comme si mon succès était venu et j’ai dit” Fuck Fendi “. J’ai dit” Fuck Fendi “en premier”, a-t-elle dit.

Mais malgré leur passé troublé, elle a donné à Fendi ses accessoires. “Fendi ne pense peut-être pas que je lui ai donné du crédit, mais il mérite certainement tout le mérite”, a-t-elle déclaré. «Cet homme a mis tellement de travail, de temps, d’efforts, d’énergie et d’amour et de croyance en moi, et je ne l’oublierai jamais. Et c’est pourquoi à cet endroit, où je suis maintenant, je veux l’aider de toutes les manières possibles. “

Nicki a également réfléchi à ses 15 ans dans le jeu («J’ai toujours le même amour et la même passion pour la musique») et son cinquième album à venir. “Sur l’album sur lequel nous travaillons actuellement, j’ai l’impression de trouver un bon équilibre”, a-t-elle déclaré. “Il m’a fallu une minute pour trouver l’équilibre entre moi et donner aux gens ce qu’ils entendent maintenant, mais j’ai l’impression que maintenant je trouve un équilibre.”

Ils ont également discuté du rôle du teint dans le hip-hop. Fendi a déclaré que «les poussins à la peau brune ont dû travailler plus fort» à cause de Nicki. “Les femmes à la peau foncée et à la peau brune doivent travailler plus fort dans tous les domaines”, a-t-elle déclaré. “Je ne pense pas que mon teint soit la raison pour laquelle je l’ai fait, mais j’essaie de ne pas être aveugle ou de jouer stupide à ce qui se passe réellement dans le monde.”

De plus, Nicki a révélé qu’elle recherchait activement des talents pour son label. “Rap féminin, rap masculin, chanteuses, chanteurs, tout le monde”, a-t-elle déclaré. “Je n’ai jamais voulu le faire avant parce que je sentais que je ne voulais pas le faire juste pour le faire ou simplement pour obtenir un chèque.”

Regardez l’interview complète ci-dessous.