Nicki Minaj revient avec une nouvelle chanson «Yikes»

Cinq mois après avoir annoncé sa retraite, Nicki Minaj revient avec sa première nouvelle musique solo de 2020. «Yikes» trouve la reine du rap en forme de combat, prête à affronter tous ceux qui viennent pour la couronne.

“Tout ce que vous putes Rosa Parks / Oh oh, lève-toi le cul”, rappe Mme Petty. “Yikes, je joue au tag et toi à vie / Toi un clown, tu le fais pour les likes, yikes.”

“Yikes” est juste un morceau à la mode et n’est pas le premier single du prochain cinquième album de Nicki, la suite de Queen en 2018. “Ce n’est pas mon single car le single sera lancé avec un visuel. C’est la chanson d’installation », a-t-elle déclaré lors de Pollstar Live! 2020.

Nicki a récemment collaboré avec Meghan Trainor sur “Nice to Meet Ya” et a taquiné des collaborations avec DaBaby et Gunna.

Elle a assuré aux fans qu’elle était bien placée «mentalement et spirituellement», ce qui se reflètera sur son prochain album. «Je pense que les albums devraient être une surprise sur le plan sonore avec ce à quoi ils peuvent s’attendre, mais ils peuvent s’attendre à se sentir comme« OK, Nicki est au bon endroit », a-t-elle déclaré.

