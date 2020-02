Nicki Minaj s’apprête à gagner 125 000 $ pour l’apparence de la soirée du Super Bowl: rapport

Les rappeurs encaissent.



S’ils vont à Miami pour le plus grand match de football de l’année, ils pourraient tout aussi bien recevoir un chèque. Les célébrités descendent sur Miami alors qu’elles se préparent à regarder les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco s’affronter au Super Bowl LIV. Il y a eu beaucoup de bavardages sur Jennifer Lopez et Shakira’s Halftime Show, l’hymne national de Demi Lovato et le concert pré-événement de DJ Khaled, mais les artistes s’assurent de gagner quelques piles tout en faisant des apparitions en soirée.

Kevin Winter / Personnel

Dans un rapport rédigé par TMZ, il n’est pas surprenant d’apprendre que les rappeurs sont un produit brûlant. Le magasin a partagé combien les artistes gagnent ce week-end, et ce n’est rien d’éternuement. Nicki Minaj aurait montré son visage au Studio 23 à Miami Beach, et pour ce concert d’hébergement, elle a été payée 125 000 $. Gucci Mane sera également au club à une autre date et il gagnerait 100 000 $.

Jeezy aurait organisé une soirée vendredi 31 janvier, un concert qui a rapporté 40 000 $. Yo Gotti était au Mirage Miami et a gagné 50 000 $. Lil Baby et DaBaby rassemblent leurs racks tout en co-organisant le Trap Bowl de samedi. TMZ déclare que Lil Baby gagnera 70 000 $ tandis que le rappeur de Caroline du Nord gagnera 80 000 $.

Leurs gros paiements peuvent ne pas inclure l’hébergement et le luxe dont ils bénéficieront également, dont une grande partie sera fournie par les promoteurs qui les ont embauchés. Découvrez quelques images ci-dessous.

