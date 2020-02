Nicki Minaj sera le premier juge invité de célébrité dans la saison 12 de RuPaul’s Drag Race

Un nouvel artiste rejoint la première de la saison 12 de RuPaul Drag Race, et nous ne parlons pas de Carson Kressley. Grâce à un teaser publié sur le compte Instagram de Drag Race, les fans ont pu voir pour la première fois un juge célèbre rejoindre Mama Ru sur le panel. Voici ce que nous savons de la première de cette série de téléréalité primée aux Emmy Awards.

«RuPaul’s Drag Race» revient pour sa 12e saison en février 2020

Avec des perruques «ruvéales» et des gouttes de mort à gogo, il n’est pas toujours facile de juger un moment de «synchronisation labiale pour votre vie» sur Drag Race de RuPaul. Alors que des juges invités célèbres partagent leurs réflexions sur l’apparence de la piste et les principaux défis, la décision finale est à prendre par RuPaul.

À chaque synchronisation labiale, les candidats de cette série se rapprochent de la couronne et du titre de «America’s Next Drag Superstar». Désormais, RuPaul’s Drag Race revient pour une autre saison, avec 13 dragsters, une poignée de juges invités célèbres, et plein de rebondissements, de virages et de virevoltes.

(Les candidats de cette saison à venir sont Aiden Zhane, Brita, Crystal Methyd, Dahlia Sin, Gigi Goode, Heidi N Closet, Jackie Cox, Jaida Essence Hall, Jan, Nicky Doll, Rock M Sakura, Sherry Pie et Widow Von’Du .)

Le rappeur Nicki Minaj sera le célèbre juge invité de la première de la saison 12 de «RuPaul’s Drag Race»

Le 30 janvier, RuPaul a partagé un autre aperçu de la prochaine saison de sa série de téléréalité. Le premier juge invité célèbre à rejoindre le panel est le rappeur «Super Bass» et «Starships», Nicki Minaj, comme on le voit dans le teaser publié sur Instagram.

“Vous ressemblez à une Barbie hors de la boîte”, dit Minaj dans le clip Instagram, tout en portant une robe rouge semi-transparente. Parmi les anciens juges invités célèbres de cette série, citons Ariana Grande, Christina Aguilera, Lady Gaga et Gigi Hadid.

Pour la première saison de RuPaul’s Drag Race UK, l’acteur de Spider-Man, Andrew Garfield, est apparu comme juge. Cependant, ce sera la première fois que Nicki Minaj jugera cette série de téléréalité primée aux Emmy Awards.

Rappeur Nicki Minaj au Gala du Met 2019 | Gilbert Carrasquillo / GC Images

Il y a 13 concurrents en compétition sur la saison 12 de ‘RuPaul’s Drag Race’

Les maxi-défis, les mini-défis et les pistes mises à part, l’un des aspects les plus importants de Drag Race et des performances de drag en direct sont les synchronisations labiales. Lors d’une interview avec The Hollywood Reporter, RuPaul a partagé davantage sur le processus de synchronisation labiale et les moments les plus emblématiques pour les candidats.

«La synchronisation labiale est toujours un point révélateur de toute cette expérience parce que les filles sont littéralement synchro labiale pour leur vie dans cette compétition. Et cela pourrait être la toute dernière chose que les gens du monde entier voient de leur expérience en faisant le spectacle », a déclaré RuPaul. “J’en ai vu beaucoup. Pas seulement sur ce programme télévisé, mais en synchro depuis que j’ai commencé à travailler dans le show business. »

“Sur cette émission, nous avons vu des larmes. Nous avons vu une perruque sous une perruque. Ce que j’aimerais voir quelqu’un, c’est retirer une denture pour révéler une autre denture. Ce serait formidable », a poursuivi RuPaul. “Vous savez, drag étranger.”

Les fans n’auront qu’à attendre la première de la saison pour découvrir ce qui révèle que les concurrents ont mis leurs manches. Ou sous les perruques, plutôt. La saison 12 de RuPaul’s Drag Race sera présentée le vendredi 28 février 2020.