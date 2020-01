Nicki Minaj: son frère a abusé de sa belle-fille et va en prison pendant 25 ans

Nicki Minaj: son frère a abusé de sa belle-fille et va en prison pour 25 ans | INSTAGRAM

Aujourd’hui Nicki Minaj est sur toutes les lèvres grâce à Tusa, une chanson où il collabore en duo avec Karol G, mais aujourd’hui il y a une mauvaise situation autour du chanteur, puisque Jelani Maraj, frère Nicki, a été condamné à 25 ans de prison, parce qu’il a été reconnu coupable d’avoir abusé de sa belle-fille.

Selon les informations de TMZ, Maraj a abusé de la fillette de 11 ans en 2015, cependant, la plainte a été déposée jusqu’en 2017, lorsque le frère de Nicki a été accusé d’être l’agresseur.

Ce lundi, le frère de Nicki a reçu la sentence, qui a été déterminée par le tribunal et où il a été décidé qu’il devra rester 25 ans de prison pour «avoir abusé à plusieurs reprises de sa belle-fille de 11 ans» pendant que sa mère travaillait.

Des informations provenant des mêmes médias révèlent que la victime, qui a maintenant 14 ans, a pris la parole pour signaler que Maraj l’avait maltraitée dans sa propre maison, située à Baldwin, en Alabama, tout lorsqu’il était marié à la mère de la petite fille. .

La jeune fille a déclaré que les abus se produisaient très fréquemment, faisant en sorte que cela se produise quatre fois par semaine et même 2 fois par jour dans certains cas.

Au moment du verdict, le comté de Nassau D.A. Il a déclaré: “Nous espérons que le verdict d’aujourd’hui aidera la famille dans le processus de guérison.” En 2017, Nicki a rendu visite à son frère alors qu’il était enfermé, bien qu’il ait été dit qu’elle n’était allée que pour soutenir sa mère. Nicki n’a jamais témoigné pendant le procès, même si l’équipe de défense de son frère a dit qu’il le ferait.

