Nico Castillo a vécu les moments les plus difficiles de sa vie

Mexico,- L’un des procès les plus attractifs pour cette année dans le monde de la boxe, et pour lequel les fans du sport des poings se frottent déjà les mains, est la lutte entre les Mexicains Miguel Ángel Berchelt et Óscar Valdez, un sujet en suspens par le Titre super poids plume du World Boxing Council (WBC).

Initialement, le combat était initialement convenu pour le 9 mai, mais en raison de la propagation du virus Covid-19, la fonction a dû être reportée, et bien qu’il n’y ait toujours pas de date spécifique pour ce soir, c’est un combat. explosif qui ne peut plus attendre.

Le champion et invaincu de la division, Miguel Ángel Berchelt, mettrait en jeu pour la septième fois sa ceinture mondiale WBC de super poids plume contre l’ancien champion poids plume de la World Boxing Organisation (WBO).

L’Alacrán, qui a été caractérisé au-dessus du ring pour sa force et son style écrasant, sait qu’il ne sera pas facile de vaincre Valdez, qui a une vaste expérience dans le domaine amateur et un coin reconnu », je sais que Oscar (Valdez) C’est un grand combattant, il se prépare consciencieusement, pour moi ce sera la même chose, il a un super coin comme Eddy Reynoso, il a une grande expérience amateur, il a deux Jeux Olympiques, et ça vous raconte l’expérience du rival auquel nous sommes confrontés Oscar est l’un des meilleurs que la boxe mexicaine ait avec moi, et bien parfois, il est très difficile de faire face à deux idoles, et ils me demandent pourquoi ils doivent faire face s’ils sont mexicains, il vaut mieux opter pour les Japonais, pour les Philippins, mais eh bien, ce sont les combats qu’ils vendent, que les fans aiment et quoi qu’il arrive à Óscar, je considère mon ami, le public est celui qui sortira en tête », a déclaré l ‘« Alacrán ».

L’Alacrán ne se soucie pas des invaincus

Sur la condition invaincue, avec laquelle il viendrait à Berchelt pour exposer la ceinture, le monarque super plume nie ressentir toute pression, “Il y a quelques années, j’ai perdu cette pression, je n’ai plus la pression pour les invaincus, je ne m’inquiète pas , Mohamed Là, Julio César Chávez, Mike Tyson, tout le monde a perdu à un moment donné, qui est Miguel Berchelt à ne pas perdre, c’est la mentalité que j’ai utilisée quand j’ai perdu par KO au premier tour, c’est la pire chose qui puisse vous arriver en boxe, Il m’est arrivé, de cette défaite j’ai appris la leçon, j’ai perdu la peur, je n’ai qu’une défaite dans ma carrière, j’ai déjà perdu la peur, tu me connais, tu sais que je suis un puncheur, j’aime le spectacle, j’ai six défenses réussies Six ont essayé et échoué, et j’espère que le septième sera tout aussi réussi. Nous savons que (Oscar) Valdez arrive, il veut gagner sa deuxième division, mais pour cela il devra passer par-dessus un “Alacrán” qui vit son meilleur moment celui qui gagne sera dans le J’aime les fans mexicains, mais je suis déjà parmi les meilleurs boxeurs nationaux en ce moment », a déclaré le boxeur national.

Enfin, Berchelt admet qu’il n’a pas pu travailler une centaine de ces jours de quarantaine, juste un conditionnement physique, mais il espère retourner prochainement au gymnase pour préparer ce qui sera sans aucun doute le combat de l’année.

