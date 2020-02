Nicolas Cage explore un terrifiant parc d’attractions au Wally’s Wonderland Photo

Nicolas Cage explore un parc d’attractions terrifiant sur la photo du Wally’s Wonderland

Nicolas Cage (Couleur hors de l’espace) a connu une sorte de résurgence de carrière dans le genre horreur indépendant au cours des dernières années et le premier regard sur son prochain projet Wally’s Wonderland taquine un parc d’attractions terrifiant. La photo complète peut être consultée ci-dessous!

Le film, réalisé par Kevin Lewis (The Drop) sur un scénario de G.O. Parsons, suit un vagabond tranquille (Cage) qui est amené à un travail de conciergerie au Wally’s Wonderland, désormais condamné. Il se retrouve pris au piège dans le centre de divertissement familial abandonné peuplé d’animatroniques démoniaques et doit se battre pour sa survie.

Le PDG de Landmark, David Ozer (Agence de détective holistique de Dirk Gently, Wynonna Earp), Grant Cramer (Lone Survivor) et Jeremy Davis (The Street Racer) sont attachés pour produire le projet aux côtés de Cage et Mike Nilon, avec le président de Foresight Mark Damon, le président de Screen Media Ventures David Fannon et le vice-président directeur de Worldwide Acquisitions Seth Needle.

Production sur Wally’s Wonderworld est actuellement en cours à Atlanta.

En plus de Cage, le film devrait mettre en vedette Emily Tosta (Parti des cinq, Mayans M.C.), Beth Grant (Il n’y a pas de pays pour les vieillards), Ric Reitz (Le résident) et Chris Warner (Machette). Landmark Studio Group a rejoint le projet pour produire aux côtés de Landafar Entertainment, JD Entertainment, Saturn Films et Screen Media Ventures, avec le soutien de Baffin Media Limited et Great Point Media.