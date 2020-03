Nicole Kidman revient à HBO – / Film

Nicole Kidman continue son règne avec HBO L’annulation, une nouvelle série limitée que Kidman met en vedette et produit par des cadres. Basée sur le roman que vous auriez dû connaître, la série trouve Kidman jouant un thérapeute dont la vie se déroule après un meurtre et une catastrophe publique qui peut ou non impliquer son mari, joué par Hugh Grant. Tout cela est très mystérieux et tendu, et est probablement conçu pour garder les téléspectateurs accro et affamés de plus d’épisodes. Regardez la bande-annonce de The Undoing ci-dessous.

La bande-annonce d’annulation

Réalisateur Bird Box Susanne Bier Helms The Undoing, une nouvelle série limitée écrite par le créateur de Big Little Lies David E. Kelly. La ré-équipe de Kidman et Kelly semblait probablement une évidence pour HBO – mais The Undoing générera-t-il autant de chaleur que Lies? Ça a l’air beaucoup plus intense, et beaucoup moins, eh bien… meme -able que cet ancien spectacle.

The Undoing “suit Grace et Jonathan Fraser (Nicole Kidman et Hugh Grant) qui vivent la seule vie qu’ils aient jamais voulue pour eux-mêmes. Pendant la nuit, un gouffre s’ouvre dans leur vie: une mort violente et une chaîne de terribles révélations. Laissée à la suite d’une catastrophe généralisée et très publique et horrifiée par la manière dont elle n’a pas tenu compte de ses propres conseils, Grace doit démanteler une vie et en créer une autre pour son enfant (Noah Jupe) et sa famille. “

Le synopsis du livre offre un aperçu de ce qui se passe ici:

Grace Reinhart Sachs vit la seule vie qu’elle ait jamais voulue pour elle-même, consacrée à son mari, un oncologue pédiatrique dans un grand hôpital de cancérologie, à leur jeune fils, Henry, et aux patients qu’elle voit dans sa pratique thérapeutique. Grace est également l’auteur du prochain livre You Should Have Known, dans lequel elle fustige les femmes pour ne pas valoriser leur intuition et les invite à prêter attention à leurs premières impressions sur les hommes.

Mais des semaines avant la publication du livre, un gouffre s’ouvre dans sa propre vie: une mort violente, un mari disparu, et, à la place d’un homme que Grace pensait connaître, seulement une chaîne de terribles révélations. Laissée à la suite d’une catastrophe généralisée et très publique, et horrifiée par la manière dont elle n’a pas tenu compte de ses propres conseils, Grace doit démonter une vie et en créer une autre pour son enfant et elle-même.

La série met également en vedette Edgar Ramirez dans le rôle du détective Joe Mendoza; Ismael Cruz Cordova en tant que Fernando Alves; Matilda De Angelis comme Elena Alves; Lily Rabe comme Sylvia Steinetz; Noma Dumezweni en tant que Haley Fitzgerald; Noah Jupe dans le rôle de Henry Fraser, le fils précoce et artistique de 12 ans de Jonathan et Grace; Sofie Gråbøl en tant que Catherine Stamper; et Donald Sutherland en tant que Franklin Reinhardt, le père de Grace, un financier à la retraite et un grand-père aimant qui est chargé de protéger sa famille lorsque des révélations turbulentes se font jour.

L’annulation arrive le 10 mai.

