Nicole Kidman se dévoile dans la série HBO – / Film

Nicole Kidman est aux prises avec des petits mensonges encore plus gros. L’actrice Bombshell retourne à la télévision pour la série limitée HBO L’annulation, d’après le roman que vous auriez dû connaître de Jean Hanff Korelitz. Kidman stars aux côtés Hugh Subvention et Donald Sutherland en tant que thérapeute à succès et mère dont la vie s’écroule soudainement autour d’elle après une mort violente déniche une série de «terribles révélations». Regardez la bande-annonce de The Undoing ci-dessous.

La bande-annonce d’annulation

Kidman retrouve son créateur de Big Little Lies David E. Kelley pour The Undoing, qui semble être un thriller hitchcockien intrigant sur le lent dénouement d’une femme après une mort violente. Kelley écrit la série tandis que le réalisateur de Bird Box Susanne Bier anime la série. Accordez des étoiles en tant que mari de Kidman, qui peuvent ou non disparaître, Noah Jupe joue son fils et Sutherland joue son père difficile.

Les éléments sont tous là pour le buzz de Kidman Emmy cette année: le prestigieux label HBO, les retrouvailles de Kidman avec Kelley, et Bier, dont la série télévisée The Night Manager 2016 primée aux Emmy The Night Manager partage l’ADN narratif avec The Undoing. La seule différence notable entre The Undoing et les autres projets de prestige de Kidman, cependant, réside dans ses cheveux: ici, elle semble éviter ses perruques de signature et basculer une coiffure plus similaire à ses mèches bouclées rouges et naturelles. Ou peut-être que c’est juste une très bonne perruque.

Avec Kidman, le casting étoilé de The Undoing comprend Edgar Ramirez, Lily Rabe, Ismael Cruz Cordova, Matilda DeAngelis, et Noma Dumezweni.

Voici le synopsis de The Undoing:

La série limitée The Undoing, présentée en première en mai, met en vedette Nicole Kidman et Hugh Grant dans le rôle de Grace et Jonathan Fraser, qui vivent la seule vie qu’ils aient jamais voulue pour eux-mêmes. Pendant la nuit, un gouffre s’ouvre dans leur vie: une mort violente et une chaîne de terribles révélations. Laissée à la suite d’une catastrophe généralisée et très publique et horrifiée par la manière dont elle n’a pas tenu compte de ses propres conseils, Grace doit démanteler une vie et en créer une autre pour son enfant (Noah Jupe) et sa famille. Réalisé par Susanne Bier; créé et écrit pour la télévision par David E. Kelley, qui sert également de showrunner; exécutif produit par Susanne Bier, David E. Kelley, Nicole Kidman, Per Saari, Bruna Papandrea, Stephen Garrett et Celia Costas; basé sur le roman «Vous devriez avoir connu», de Jean Hanff Korelitz.

The Undoing en avant-première sur HBO en Mai 2020.

Articles sympas du Web: