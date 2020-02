Nicoline Refsing dirigera la mise en scène de Blas Cantó après son travail avec Melani

La route de Blas Cantó à Rotterdam a commencé. En mai prochain, Murcie représentera l’Espagne au Festival Eurovision 2020 sur le thème “Univers”, une chanson choisie parmi plus de 50 propositions qui porte sans aucun doute le sceau personnel de Canto, mais qui représente une évolution dans son trajectoire musicale Jusqu’à présent, nous n’avions pas connu trop de détails sur sa proposition pour le festival musical depuis que l’artiste s’est concentré sur les enregistrements de l’émission de talent «La Voz Kids» en tant que conseiller. Eh bien, cela a changé et c’est que la chaîne publique a déjà annoncé le nom de qui sera responsable de sa mise en scène.

Blas Cantó et Melani García

Nicoline Refsing sera la directrice artistique de la mise en scène de Blas Cantó et de son “Univers”. Le professionnel est sans aucun doute l’un des visages les plus reconnus de l’univers Eurovisive et a été responsable de la conception scénique du Festival Eurovision 2020 et de la mise en scène de Melani García avec “Marte” au Eurovision Junior Festival 2019. Précisément, son travail dans le retour de notre pays au concours national de musique a été applaudi par les critiques d’Eurovisive, par les fans et a obtenu une très bonne troisième place, il n’est donc pas surprenant que l’équipe dirigée par Ana María Bordas ait voulu répéter l’expérience et retourner travailler avec elle, cette fois dans la version adulte.

Il convient de noter que Nicoline Refsing est titulaire d’un Master en beaux-arts de la Royal Danish Academy et a travaillé dans Formats télévisés tels que «X-Factor», Brit Awards, National Television Awards et National Movie Awards. Maintenant, elle rejoint à nouveau la délégation espagnole et elle le fait avec un grand désir, comme elle l’a elle-même avoué. “Je suis ravi de faire à nouveau partie de la délégation espagnole, c’est l’une des meilleures équipes avec lesquelles j’ai travaillé. Ana María Bordas est une grande leader et sait s’entourer des meilleurs professionnels pour votre équipe: concentré et passionné par le travail performer, créatif, amusant et affectueux“, a-t-il affirmé à la chaîne. En son temps, le chef de la délégation espagnole avait déjà expliqué dans FormulaTV l’implication maximale de Refsing et l’harmonie qui existait entre eux.

Premiers détails de la mise en scène

Quant à la mise en scène, le professionnel n’a pas voulu avancer trop de détails, il a précisé que “j’aime Blas et ‘Univers’ et j’ai hâte de faire face au processus et j’ai hâte de créer une mise en scène spectaculaire pour le spectacle de mai“En outre, il a clairement indiqué que la mise en scène sera “Excitant, ambitieux, explosif et améliorera l’interprétation du live”. Enfin, le réseau public a officiellement souhaité annoncer que Canto aura la présence de cinq choristes qui l’accompagneront dans la représentation à Rotterdam.

.