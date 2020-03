Nightdive ressuscite ‘Shadow Man: Remastered’ pour PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC

Les studios Nightdive recommencent. Si des versions améliorées de Choc du système 2 ou Blade Runner n’est-ce pas votre truc (pourquoi pas?), alors que diriez-vous du jeu d’action-aventure d’Acclaim 1999 basé sur la série de bandes dessinées de Valiant Comics, Homme de l’ombre?

Nightdive Studios s’est associé à Valiant Entertainment pour annoncer Shadow Man: Remastered pour PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC (Steam, GOG.com). Le jeu sera remasterisé à l’aide du moteur KEX de Nightdive, qui ajoutera un tas d’améliorations graphiques au jeu. Cela comprend un écran large 4K, une cartographie dynamique des ombres et un éclairage par pixel, un anticrénelage et d’autres effets visuels. En plus de cela, le remaster va également restaurer le contenu qui a été coupé du jeu original!

«Notre objectif avec le remaster est de donner à la génération actuelle de joueurs toutes les fonctionnalités qu’ils attendent d’un titre moderne tout en préservant les qualités qui ont fait du personnage emblématique de Valiant et du jeu original Shadow Man des classiques mémorables pour commencer», explique le PDG de Nightdive Studios Stephen Kick.

Dans Shadow Man, vous êtes Michael LeRoi, l’incarnation actuelle de Shadow Man: une lignée de guerriers vaudous qui protègent le monde des vivants (connu sous le nom de Liveside) des menaces qui traversent Deadside.

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée.