Nike Air Fear Of God 1 “String” est le meilleur coloris à ce jour

Jerry Lorenzo’s Reebok Question-inspiré “String” Nike Air Fear of God 1 pourrait bien être le meilleur coloris à ce jour.



Selon les rumeurs, le haut de gamme Nike Air Fear of God 1 de Jerry Lorenzo sortirait dans deux coloris différents ce mois-ci, y compris l’itération très attendue de “String” qui a été lancée pour la première fois à Chicago pendant le week-end All Star. Comme on le voit sur les photos officielles qui ont fait surface jeudi, il ne faut pas un spécialiste des fusées pour comprendre pourquoi Lorenzo a choisi de les surnommer la “Cream Toe” Fear of God 1s.

Selon l’homme lui-même, ce dernier coloris est inspiré de l’emblématique question de Reebok d’Allen Iverson, d’où la boîte à orteils de couleur avoine qui se démarque de la tige en maille balistique noire. L’offre haut de gamme chère de Lorenzo est mise en évidence par une unité de talon Zoom Air à double hauteur et une cage en TPU inspirée de la bien-aimée Huarache Light.

“C’est une chaussure qui ne doit être jugée que par l’émotion qu’elle donne au gamin quand il la voit pour la première fois – mais elle le fait se sentir”, explique le designer basé à Los Angeles.

«Nous vivons à une époque où les images fuient à gauche et à droite et où les produits fuient sans considération ni attachement émotionnel. Je vise à donner une expérience viscérale, que le gamin le voit d’abord sur Ben Simmons entrant dans l’arène ou porté par ses athlètes préférés sur le court. “

Selon Sneaker News, le coloris String aka “Cream Toe” devrait sortir chez les détaillants européens le 28 février, bien qu’une baisse plus large aux États-Unis n’ait pas encore été annoncée. Chaque fois qu’ils sortent, nous savons que les coups de pied porteront ce prix malheureux de 350 $.

Continuez à faire défiler pour regarder de plus près les photos officielles.

J23 App

J23 App

J23 App

J23 App.