Nike Air Fear Of God 1 “Triple Black” gouttes ce mois-ci: Photos

La fameuse collaboration Nike de Jerry Lorenzo fait son retour dans un nouveau coloris furtif.



Nike est connu pour avoir fait de grandes collaborations avec des marques de streetwear, y compris l’empreinte de mode de Jerry Lorenzo, Fear of God. La première silhouette à sortir de leur partenariat était la Nike Air Fear Of God 1 qui était le mélange parfait entre mode et fonction. La chaussure pourrait être portée avec une tenue de tous les jours ou elle aurait pu être utilisée sur le court. Cette offre a été un succès immédiat et le battage médiatique entourant certains des coloris originaux était palpable.

Maintenant, la Nike Air Fear Of God 1 sort dans une toute nouvelle et furtive offre “Triple-Black”. En ce qui concerne le coloris, il n’y a pas grand chose à dire à part le fait que tous les matériaux sont noirs. Lorsqu’il est associé à cette silhouette, le look “Triple-Black” est incroyablement propre et fera certainement un excellent ajout à toute collection de sneakerheads.

Si vous cherchez à les copier, ils seront disponibles à partir du samedi 25 avril pour 350 $ USD. Bien que le prix soit en fait raide, il est important de noter que c’est le prix de la silhouette depuis le début.

Image via NikeImage via NikeImage via NikeImage via NikeImage via Nike

[Via]

.