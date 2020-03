Nike Air Foamposite Pro avec un nouveau coloris propre: Photos

Bien que sa popularité ait connu une baisse en raison des tendances récentes, on ne peut nier l’influence de la Nike Air Foamposite. La sneaker non officielle de Penny Hardaway a toujours été un favori des fans qui a ébloui les courts de la NBA pendant des années. La Nike Air Foamposite One est la chaussure dont la plupart des gens se souviennent car elle comportait une coque en composite et pas de swoosh Nike. La marque Beaverton est finalement arrivée avec le Foamposite Pro qui avait le swoosh Nike placé sur le côté.

Le Foamposite Pro ne reçoit plus autant de nouveaux coloris qu’auparavant, mais lorsque Nike arrive, ils apportent toujours la chaleur. Ce dernier Foamposite Pro n’a pas de surnom flashy bien que l’esthétique propre fasse parler. La tige, y compris le swoosh Nike, est principalement blanche tandis que le noir apparaît autour des lacets. De là, des reflets rouges sont placés sur le swoosh Nike sur le talon arrière et la zone des orteils.

Selon Sneaker News, ce dernier coloris Nike Air Foamposite Pro sortira le jeudi 5 mars pour 230 $ USD. Si vous cherchez à revivre vos années de gloire, ces Foamposites pourraient certainement faire l’affaire. Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous si vous prévoyez de supprimer ou non.

Image via NikeImage via NikeImage via NikeImage via NikeImage via Nike.