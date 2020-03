Nike Air Force 1 Low “Triple-White” de retour pour le printemps: Photos

La chaussure la plus tristement célèbre de Nike est la Nike Air Force 1 Low dans le coloris triple blanc. Si vous savez quelque chose sur les baskets, vous en êtes bien conscient. À l’origine, ils ont chuté en 1982 et ont été la première sneaker pour laquelle Nike a fait une rétro. Maintenant, vous ne pouvez pas aller dans un magasin de baskets sans les voir sur l’étagère. Tout au long de l’hiver, ceux-ci bénéficient d’une période d’hibernation, mais au printemps, vous pouvez toujours vous attendre à ce que Nike vienne avec un flux constant de stocks.

Selon Sneaker Bar Detroit, le triple blanc Air Force 1 Low revient le lundi 16 mars pour 90 $ USD. Le coloris sera disponible sur le site Web de Nike ainsi que chez les détaillants disposant d’un compte Nike. Comme vous le savez bien, c’est la sneaker parfaite pour les mois d’été, donc si vous prévoyez d’en acheter une nouvelle, c’est le moment. Si le modèle triple blanc n’est pas pour vous, il existe de nombreux coloris Air Force 1 sur le marché parmi lesquels vous pouvez choisir.

Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous quel est votre coloris Air Force 1 préféré et si vous avez ou non une paire de triple-blancs.

