Nike Air Max 270 React ENG “Glacial Blue” Prochainement: Photos Officielles

En 2019, Nike a lancé l’Air Max 270 React dans le monde. La sneaker est incroyablement confortable grâce à son talon arrière Air Max 270 et à sa semelle intermédiaire React. L’utilisation de deux coussins de semelle intercalaire séparés a rendu cette sneaker vraiment unique et était un favori des fans tout au long des mois d’été de l’année dernière. Maintenant, en 2020, Nike réorganise complètement la tige de la sneaker. Avec une nouvelle tige vient un nouveau nom sous la forme de la Nike Air Max 270 React ENG.

Nous avons vu quelques coloris de cette sneaker jusqu’à présent et maintenant, nous en obtenons une autre, cette fois sous la forme d’une offre “Glacial Blue” prête pour l’été. Comme vous pouvez le voir, la tige est entièrement recouverte d’un bleu glacial vibrant qui se mariera parfaitement avec toutes vos tenues d’été. Cette couleur n’est peut-être pas pour tout le monde, mais c’est certainement quelque chose qui vaut au moins la peine de se mettre sur vos pieds pour voir s’ils fonctionnent avec votre style.

Selon Sneaker News, ceux-ci chuteront dans quelques semaines pour 170 $ USD. Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous ce que vous en pensez. Sont-ils un incontournable?

Image via Nike