Nike Air Max 270 React reçoit un traitement “Knicks”: Photos

Les fans des Knicks vont vouloir découvrir cette Nike Air Max 270 React.



L’une des meilleures silhouettes de Nike en 2019 était la Nike Air Max 270 React. Comme son nom l’indique, cette sneaker a pris une silhouette déjà existante dans l’Air Max 270 et a ajouté la technologie React à la partie avant de la semelle intermédiaire. Cela a contribué à créer une chaussure ultra-confortable qui continue de susciter l’amour de diverses sneakerheads. Nous avons vu de nombreux coloris au cours des derniers mois et maintenant, Nike en présente un autre bien que cette fois, il soit inspiré par l’une des équipes de basket-ball les plus emblématiques, mais tragiques.

Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous, la coloration blanche, bleue et orange fait de cette chaussure un hommage officieux aux Knicks. La tige est principalement blanche avec des accents argentés mais le bleu et l’orange font vraiment ressortir cette sneaker. Si vous êtes un fan des Knicks qui a besoin d’une paire de chaussures pour l’été, celles-ci pourraient être un excellent choix.

Pour ceux qui cherchent à flic, il semble qu’ils chuteront dans un proche avenir pour 150 $ USD. Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez de ces derniers et restez à l’écoute pour plus de nouvelles sneaker, à l’avenir.

[Via]

Image via NikeImage via NikeImage via NikeImage via NikeImage via Nike.