Nike Air Max 270 React rend hommage à OG Air Max 1: Photos

Pour certaines sneakerheads, le magnum opus de Tinker Hatfield est la Air Jordan 3. À notre avis, c’est la Nike Air Max 1 qui a été lancée en 1986. La sneaker a été la première chaussure Nike à avoir une unité Air visible dans la semelle intermédiaire . C’est ce simple changement de conception qui a fait de Hatfield une légende de l’industrie. Plus de 30 ans plus tard, cette chaussure continue d’être l’un des modèles les plus populaires du marché. Désormais, une chaussure Air Max plus moderne rendra hommage à l’Air Max 1 et à ses coloris OG rouge, blanc et gris.

Jusqu’à présent, la Nike Air Max 270 React a reçu des critiques élogieuses grâce à son confort et ce dernier coloris est un autre exemple de sa polyvalence. En ce qui concerne l’esthétique, cette chaussure rend un excellent travail en rendant hommage à l’OG Air Max 1. La base de la sneaker est blanche tandis que les panneaux rouges et gris font leur chemin.

Selon Sneaker News, ceux-ci sont maintenant disponibles pour 160 $ ​​USD. Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez du coloris et si vous envisagez de couper ou non.

