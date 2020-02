Nike Air Max 720 OBJ Sortie En Coloris Slip-On Stealth

Nike et Odell Beckham Jr. s’apprêtent à sortir une nouvelle version à enfiler de sa silhouette Nike Air Max 720 OBJ.



La collaboration Nike Air Max 720 OBJ d’Odell Beckham Jr. a déjà été lancée dans une variété de styles, y compris le coloris populaire Nike Air Max 720 OBJ “Desert Ore” ainsi qu’un joint inspiré du LSU et un “Young King of” coloré. le design Drip “.

Chacune de ces baskets collaboratives était composée d’une combinaison de cuir, de maille et de daim, avec une unité d’amorti Air Max 720 claire et bulbeuse sous la silhouette. OBJ et Nike iront dans une direction différente pour leur prochaine collaboration, car ils devraient sortir une version modifiée et à enfiler de l’Air Max 720 OBJ.

Les coups de pied viennent dans un coloris principalement noir avec la seule forme de contraste apparaissant via la sangle orange qui s’étend sur la longueur de la langue et la subtile marque “OBJ” en haut. La collab slip-on est prévue pour tomber via Nike.com le 21 février pour le prix de détail de 200 $.

Continuez à faire défiler pour voir les images officielles, et cliquez ici pour prévisualiser les 10 meilleures baskets tombant en février.

Nike

Nike

Nike

Nike

Nike

Nike.