Nike Air Max 97 Golf reçoit une nouvelle cure de jouvence propre: Photos

Nike est l’une des plus grandes marques du monde entier et propose une multitude de sports différents. L’un de ces sports est le passe-temps frustrant préféré de tous, le golf. Alors que le monde reste enfermé en raison des craintes entourant le coronavirus, les golfeurs ont passé leurs journées à l’intérieur alors qu’ils essayaient de trouver quoi faire avec eux-mêmes. Peut-être qu’une pensée qui leur a traversé l’esprit est à quoi ressemblera leur garde-robe de golf à leur retour sur le terrain.

Nike semble avoir la réponse grâce à la Nike Air Max 97 Golf dans ce coloris blanc et gris propre. En ce qui concerne la palette de couleurs, il n’y a pas vraiment grand-chose à dire ici, mais il est indéniable que celles-ci seront nettes avec presque toutes les tenues que vous portez sur le parcours. Si vous êtes un golfeur qui veut se préparer pour la saison à venir, nous vous le recommandons vivement.

Vous pourrez les récupérer dans un avenir pas si lointain pour 180 $ USD. Faites-nous savoir si vous prévoyez d’arrêter, dans les commentaires ci-dessous.

