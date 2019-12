Nike Air Max 97 inspiré des Hornets à venir bientôt: images officielles

Si vous êtes un fan de la tristement célèbre ligne Air Max de Nike, alors vous êtes probablement un grand fan de la Nike Air Max 97. C'est facilement l'une des chaussures les plus emblématiques de notre temps et continue de recevoir l'amour des sneakerheads. Après avoir vu une énorme résurgence en 2017, Nike a sorti de nombreux nouveaux coloris de la chaussure et certains d'entre eux ont présenté des coloris similaires à ceux de certaines des équipes les plus reconnaissables de la NBA.

Ce dernier coloris semble être parfait pour un joueur des Charlotte Hornets. Comme vous pouvez le voir sur les images officielles ci-dessous, la chaussure a une tige blanche avec un anneau en cuir violet qui enveloppe toute la silhouette. De là, deux anneaux bleu sarcelle sont placés plus haut sur le dessus, plus près de la langue. Si vous êtes un fan des Hornets, c'est peut-être le plus proche que vous obtiendrez à un Hornets Air Max 97 officiel.

Selon Sneaker News, ces chaussures coûteront 160 $ ​​US bien qu'elles n'aient pas de date de sortie officielle. Ils devraient être disponibles dans un proche avenir, alors assurez-vous d'être à l'affût de ces derniers.

Image via Nike

Image via Nike

Image via Nike

Image via Nike

Image via Nike