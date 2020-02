Nike Air Max 98 Inspiré des Spurs Bientôt: Photos Officielles

L’une des baskets Air Max les plus emblématiques de tous les temps est la Nike Air Max 98 qui perpétue l’esthétique de la chaussure de papa que nous connaissons et aimons tous. Cette sneaker a reçu de nombreux coloris au fil des ans et de temps en temps, nous avons la chance d’en avoir une autre. Cette fois-ci, il semble que Nike utilise une équipe NBA comme inspiration pour un nouveau modèle. Bien que ce ne soit pas une inspiration officielle, on ne peut nier les vibrations des San Antonio Spurs sur la sneaker, ci-dessous.

Comme vous pouvez le voir, le cuir blanc et la maille s’enroulent autour de la chaussure tandis que le noir est placé sur le dessus. Il y a des swooshes Nike argentés sur les côtés et la zone des orteils qui aident à accélérer le motif des Spurs. Si vous êtes un fan de l’équipe de basket-ball basée au Texas, ce sont peut-être les coups de pied pour vous.

Selon Sneaker News, il n’y a pas de date de sortie officielle pour ceux-ci, mais vous pouvez vous attendre à ce qu’ils baissent dans un proche avenir. Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez et si vous prévoyez ou non de supprimer.

