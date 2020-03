Nike Air VaporMax 3.0 fait peau neuve: Photos

Nike a toujours eu une affinité pour les chaussures de course et l’innovation. La Nike Air VaporMax fait partie de ces chaussures qui ne font pas exception à la règle. Cette sneaker a fait tourner les têtes lorsqu’elle a été révélée pour la première fois en 2017 grâce à sa semelle intermédiaire Air Bubble. C’est l’une des chaussures les plus confortables sur le marché et continue d’être un choix premium pour ceux qui recherchent une sneaker élégante pour courir. La technologie fonctionne très bien et est un véritable concurrent de Boost.

Le dernier modèle du VaporMax est le 3.0 et bientôt, il obtiendra le coloris tout rose qui se trouve ci-dessous. En ce qui concerne le coloris, il n’y a vraiment pas grand-chose à dire. Les tiges Flyknit sont rose vif, ce qui est une esthétique qui fait son chemin vers les bulles d’air sur le fond. Dans l’ensemble, c’est une chaussure assez bruyante, mais si le rose est votre truc, vous devriez certainement les considérer.

Selon Sneaker Bar Detroit, vous pourrez les récupérer très bientôt pour 200 $ USD. Dans cet esprit, faites-nous savoir si vous envisagez de supprimer ou non, dans les commentaires ci-dessous.

Image via NikeImage via NikeImage via NikeImage via NikeImage via Nike.