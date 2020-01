Nike ajoute la technologie FlyEase à l’Air Max 90: images officielles

Nike souhaite que la chaussure soit plus accessible.



Nike a toujours expérimenté de nouvelles technologies. FlyEase est l’une de leurs dernières créations, ce qui permet aux chaussures d’être beaucoup plus faciles à enfiler. Les modèles FlyEase sont conçus dans un souci d’accessibilité et sont généralement conçus pour permettre aux personnes handicapées de chausser des baskets. 2020 marque le 30e anniversaire de la Nike Air Max 90, ce qui en fait le candidat idéal pour un relooking FlyEase.

Récemment, Nike a laissé tomber des images officielles de son modèle Nike Air Max 90 FlyEase qui arborera une esthétique similaire à l’original. La grande différence ici est que le talon arrière présente une énorme languette à l’arrière qui s’aplatit lorsque vous entrez dans la chaussure. Essentiellement, vous n’aurez pas besoin d’utiliser vos mains pour y accéder. La technologie FlyEase vous permet de les enfiler facilement. “Ce n’est pas souvent que vous obtenez un deuxième coup pour essayer de faire quelque chose d’encore mieux”, a déclaré Tinker Hatfield selon Sole Collector. “Nous voulions respecter les deux côtés de cette équation, qui est de faire quelque chose de nouveau, de nouveau et d’important avec le design rétro – un design plus ancien – et de ne pas trop le changer.”

Ce modèle devrait sortir le 9 mars 2020. Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous.

