Nike apporte la technologie de laçage automatique à l’Air Max

Ce n’était qu’une question de temps avant que cela devienne réalité.



Nike travaille depuis très longtemps sur des baskets à lacets automatiques. Tout a commencé avec l’Hyper Adapt orienté basket-ball qui est finalement devenu l’Adapt BB. Récemment, la Huarache a obtenu son propre modèle de laçage automatique et, à l’avenir, il semble que l’Air Max recevra le traitement d’auto-laçage.

Selon Yankee Kicks sur Instagram, le modèle est surnommé Nike Adapt LE 01 et comporte une semelle intercalaire massive et massive avec la technologie Air Max intégrée à l’intérieur. Sur la base de l’apparence de la semelle intercalaire, on a même l’impression que Nike essaie de reproduire l’Air Max 90, sauf avec une plate-forme beaucoup plus grande et une silhouette rajeunie. Le premier coloris est un mélange de gris et d’orange.

À l’heure actuelle, il n’y a pas de calendrier pour le moment où cette chaussure sera réellement libérée. Nike n’a pas encore publié de déclaration sur cette sneaker et les images ci-dessus sont les premières observations de ce modèle. Il semble que Nike ait l’intention d’ajouter à ses efforts de laçage automatique et cette chaussure Air Max pourrait être un excellent point de départ.

Restez à l’affût des mises à jour sur cette sneaker car nous serons sûrs de vous les apporter. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez, dans les commentaires ci-dessous.

.